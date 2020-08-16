«Озорная девчонка»: Юлия Высоцкая поделилась редким детским фото в день рождения

«Юлия, дорогая, с Днем Рождения! Ты такая одна единственная и неповторимая!» — пишет Зара.

«Каждый из нас неоднократно слышал восхищенное мужское: «Ах, какая женщина! Как же она чувственна и прекрасна», а тебе, Юленька, и от женщин прилетает восхищение! Прими мои искренние поздравления в День твоего Рождения - и Бог создал ЖЕНЩИНУ! Тебя! Люблю нежной человеческой любовью! Просто будь!» — поздравляет Марина Газманова.

«Юля! Милая! С днем рожденья!!! Пусть все сбывается» — присоединяется Любовь Толкалина.

«Милая девочка», «Озорная девчонка», «Прекрасная Фея! С Вашим Днём!», «Женщина-праздник! Женщина-уют! Женщина-вдохновение! Женщина-любовь!», «А глазенки те же, что и сейчас. Юльчик, с днем рождения!!!! Здоровья и добра!!!!», «А глаза не меняются», «Какая милая! Поздравляю!», «Ах, как виден волевой характер на фото!», «Какая же Вы хорошенькая маленькая», — комментируют снимок рядовые пользователи соцсети.