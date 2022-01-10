«Ожогов мало!» Дочь Марины Хлебниковой прокомментировала состояние певицы
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Фото: Said Gadzhiev/Russian Look
Дочка исполнительницы хита «Чашка кофею» отметила, что ее мама на пути к выздоровлению и, по словам девушки, звезда не так сильно пострадала, как об этом говорили ранее.
«Общаемся с мамой по видеосвязи, к ней до сих пор не пускают. Чувствует себя она намного лучше. Ни мама, ни врач ничего не говорят мне, но, надеюсь, что через месяц все будет хорошо, думаю, через две-три недели ее окончательно выпишут, — поделилась Доминика. — У нее есть ожоги, да, но не 80%, не 50%, не 30%… Ожогов мало».
Девушка также призналась, что уже видела маму после многочисленных операций. Наследница звезды рассказала в прямом эфире, что на лице родительницы ожогов не видно. Артистка старается ради дочери сохранять позитивный настрой, конечно, как отмечает Доминика, она еще слаба.
«Здоровье мамы и ее моральное состояние гораздо лучше. Правда, я вижу, что ей бывает плохо. Физически маме тяжело, а эмоционально она держится хорошо — пытается сделать так, чтобы я, бабушка и дедушка держались», — отметила дочь Хлебниковой.
Фото: GlobalLookPress