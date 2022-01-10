«Ожогов мало!» Дочь Марины Хлебниковой прокомментировала состояние певицы

Дочка исполнительницы хита «Чашка кофею» отметила, что ее мама на пути к выздоровлению и, по словам девушки, звезда не так сильно пострадала, как об этом говорили ранее.

«Общаемся с мамой по видеосвязи, к ней до сих пор не пускают. Чувствует себя она намного лучше. Ни мама, ни врач ничего не говорят мне, но, надеюсь, что через месяц все будет хорошо, думаю, через две-три недели ее окончательно выпишут, — поделилась Доминика. — У нее есть ожоги, да, но не 80%, не 50%, не 30%… Ожогов мало».