«Ожидание и реальность»: Бузова едва не упала в гримерке, запутавшись в шикарном платье

Видеоролик начинается с того, что Ольга вышагивает по коридору московского «Крокус Сити Холла» в длинном светлом платье, украшенном перьями. Продефилировав к двери своей гримерки, Бузова эффектно повернулась на месте, но платье за скоростью артистки не успело, и она не смогла больше сделать ни шагу, засмеявшись и картинно сев на пол. «Ожидание/реальность в одном видео», — так забавно прокомментировала Бузова свой провал.

Впрочем, поклонники все как один не стали смеяться над своей любимицей, а лишь осыпали ее шикарный концертный наряд комплиментами. А у вас случаются подобные казусы?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram