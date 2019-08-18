Отпуск завершился: Альбина Джанабаева в купальнике рассказала о лишних килограммах

40-летняя Альбина Джанабаева рассказала подписчикам, что ее отпуск подошел к концу. Каникулы, которые певица провела с семьей, выдались насыщенными. «Удалось в этом году всей семьёй съездить и на юг Франции, и в Испании провести пару недель… Отдыхать- не работать. Хотя, отдых с детьми - это всегда особые путешествия! (Кто знает, тот поймёт) Результат: довольные дети, счастливые глаза, лёгкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм 🤣🤣🤣🤷‍♀️ Но так как мы, женщины- волевые, целеустремленные. Ставлю задачу - их с удовольствием сбросить!) завтра начну! А пока-воскресенье... морально подготовлюсь», — подписала Альбина фото, на котором позирует в черном купальнике и роскошной полупрозрачной голографической накидке.