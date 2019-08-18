passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Отпуск завершился: Альбина Джанабаева в купальнике рассказала о лишних килограммах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Альбина Джанабаева

Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
Певица подвела итог прошедших каникул.

40-летняя Альбина Джанабаева рассказала подписчикам, что ее отпуск подошел к концу. Каникулы, которые певица провела с семьей, выдались насыщенными. «Удалось в этом году всей семьёй съездить и на юг Франции, и в Испании провести пару недель… Отдыхать- не работать. Хотя, отдых с детьми - это всегда особые путешествия! (Кто знает, тот поймёт) Результат: довольные дети, счастливые глаза, лёгкий бронзовый оттенок кожи, выгоревшие волосы и пара лишних килограмм 🤣🤣🤣🤷‍♀️ Но так как мы, женщины- волевые, целеустремленные. Ставлю задачу - их с удовольствием сбросить!) завтра начну! А пока-воскресенье... морально подготовлюсь», — подписала Альбина фото, на котором позирует в черном купальнике и роскошной полупрозрачной голографической накидке.

«Красавица😍😍😍как ни крути👍🏻✨и 2кг не помеха 🌹», «Господи, какие килограммы!? Нимфа», «Красивая, вам очень хорошо с этим светленьким цветом волос, он вам очень идёт, и вы всегда в шикарной форме, какие лишние килограммы, вы очень хорошо выглядите», «Да где лишние кг??? Фигура точеная», — обсуждают снимок фолловеры певицы.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева в отпуске сделала исключение из правил и показала фото старшего сына, 15-летнего Константина. Певица считает, что счастье любит тишину, поэтому в ее блоге чаще всего можно увидеть «рабочую» сторону ее жизни.

Больше об Альбине Джанабаевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!