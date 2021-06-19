Отношения с женатым, тяжелая болезнь и блестящая карьера: удачи и грехи Натальи Селезневой

Актриса уверена, что она всю жизнь расплачивается за свой грех. Звезде приходилось отказываться от многих ролей из-за болезни ребенка, когда он был маленький. Наталья всегда ставила семью выше карьеры.

А позже актриса перенесла срочную операцию из-за проблем со щитовидной железой. «Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что все, в профессию я не вернусь», – вспоминает Селезнева.

В тот момент актриса смогла сама разработать связки с помощью грудной гармошки и вернулась к работе в театр. Однако, несколько лет назад Селезнева покинула его из-за проблем с ногами. На данный момент актриса не снимается в кино и не работает в театре, а предпочитает проводить время с семьей – сыном Егором и тремя внуками.