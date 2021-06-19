Отношения с женатым, тяжелая болезнь и блестящая карьера: удачи и грехи Натальи Селезневой
Звезда фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» народная артистка России Наталья Селезнева начала свою карьеру в шестилетнем возрасте с ролей в театре. Актриса родилась в 1945 году в творческой семье, и всегда была очень артистичной.
В 60-е годы Селезневу ожидало поступление в Щукинское училище и роль девушки Лиды в комедии про Шурика, которая принесла ей колоссальный успех. После премьеры фильма Наталья получила множество предложений о съемках.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Помимо ролей в кино актриса не раз выступала на сцене в качестве певицы.
Наталья Селезнева познакомилась с будущим мужем Владимиром Андреевым в 1968 году. Мужчина был старше возлюбленной на 15 лет, а также состоял в браке с актрисой Натальей Архангельской. Страсть была настолько бурной, что спустя пару месяцев Владимир ушел из семьи. Несмотря на то, что Архангельская давно простила разлучницу, Селезнева не раз признавалась, что чувствовала свою вину все 52 года совместной жизни с мужем. Владимир Андреев умер в 2020 году, через двое суток после празднования 90-летия на даче супругов в Подмосковье.
Фото: Global Look Press
Актриса уверена, что она всю жизнь расплачивается за свой грех. Звезде приходилось отказываться от многих ролей из-за болезни ребенка, когда он был маленький. Наталья всегда ставила семью выше карьеры.
А позже актриса перенесла срочную операцию из-за проблем со щитовидной железой. «Мне практически отрезали голову, а потом заново пришили. Я думаю, это была расплата за грехи. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что все, в профессию я не вернусь», – вспоминает Селезнева.
В тот момент актриса смогла сама разработать связки с помощью грудной гармошки и вернулась к работе в театр. Однако, несколько лет назад Селезнева покинула его из-за проблем с ногами. На данный момент актриса не снимается в кино и не работает в театре, а предпочитает проводить время с семьей – сыном Егором и тремя внуками.