«Откуда во мне столько энергии?» Дженнифер Лопес «зажгла» на сцене со своей 74-летней мамой

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram зажигательное видео со своей 74-летней мамой Гваделупе. Так артистка поздравила ее с днем рождения.

«Меня часто спрашивают, откуда во мне столько энергии. Что ж, теперь вы знаете», — написала Дженнифер Лопес.