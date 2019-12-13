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«Откуда во мне столько энергии?» Дженнифер Лопес «зажгла» на сцене со своей 74-летней мамой

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Слайд, который
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Дженнифер и Гваделупе Лопес

Фото: Getty Images

Певица трогательно поздравила мать с днем рождения.

Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram зажигательное видео со своей 74-летней мамой Гваделупе. Так артистка поздравила ее с днем рождения.

«Меня часто спрашивают, откуда во мне столько энергии. Что ж, теперь вы знаете», — написала Дженнифер Лопес.

«Моя мамочка… Столько, сколько я себя помню, я видела ее танцующей, смеющейся и освещающей все вокруг. Она образец молодости и доказательство того, что время над ней не властно в любом возрасте. Она любит музыку, кино и историю. И верит в настоящую любовь. И все это она заложила во мне», — рассказала 50-летняя Лопес о маме.

Дженнифер и Гваделупе

Фото: Getty Images

«Ты сделала меня той, кем я стала. Тебе 74, ты прекрасна, как всегда, и все еще танцуешь, как подросток. Спасибо за твою любовь, за все, за то, какая ты есть. Не хватает слов. Я люблю тебя навечно. С днем рождения, сила природы», — поздравила Дженнифер.

Вам понравились зажигательные танцы Дженнифер Лопес с мамой?

Фото: Kristin Callahan/ Global Look press, East News, Getty Images, Instagram

Видео: Instagram

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