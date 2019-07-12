Открытая спина и изящные руки: Светлана Бондарчук снялась в откровенной фотосессии

50-летняя Светлана Бондарчук тщательно следит за внешним видом и фигурой: занимается йогой и тренируется в спортзале. И результат не заставляет себя ждать: у телеведущей идеальное тело и она выглядит намного моложе своих лет.

Светлана опубликовала в Instagram фото из откровенной фотосессии, в которой показала свою изящную фигуру. На снимке Бондарчук позирует с обнаженной верхней частью тела, но позировала она со спины.