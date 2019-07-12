Открытая спина и изящные руки: Светлана Бондарчук снялась в откровенной фотосессии

50-летняя Светлана Бондарчук тщательно следит за внешним видом и фигурой: занимается йогой и тренируется в спортзале. И результат не заставляет себя ждать: у телеведущей идеальное тело и она выглядит намного моложе своих лет.
Светлана опубликовала в Instagram фото из откровенной фотосессии, в которой показала свою изящную фигуру. На снимке Бондарчук позирует с обнаженной верхней частью тела, но позировала она со спины.
«Света ! Это индийский бог Шива в женском воплащении, Какие руки! Какая пластика! Ты богиня! Красивая красота красивейших красот самых красивых уголков мира уступает красоте твоего тела... и я надеюсь (или не сомневаюсь) и души! Самая красивая девочка!»,
«Ооооооооочень красиво!!!!»,
«Мечта! Мотивация. Вы прекрасны!»,
«Красота не в лицах , Красота в грации», - отметили подписчики изящество и красоту Светланы Бондарчук (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
А вам понравилось фото?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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