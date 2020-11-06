Откровенные сцены, яркие наряды и необычная любовь: Полина Гагарина попробовала себя в новой роли
Фото: Пресс-служба
«“Бывшие” — один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в этом сериале. Я очень рада этому совпадению, хотя в моей жизни случайностей не бывает. Я считаю, что профессии актрисы и певицы из одной области, я никогда их не разделяла. Каждое мое выступление на сцене — маленькая жизнь со своей определенной драматургией. Так что я просто ждала своего часа, своего сценария и предложения — и вот дождалась!», — рассказывает Гагарина.
В конце второго сезона Яна (Любовь Аксенова) стала женой Кирилла Рогова (Анатолий Журавлев), эксцентричного бизнесмена из Кемерово. Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться наконец от своих зависимостей?
Фото: Пресс-служба
По сценарию героиня Гагариной старше самой актрисы, у нее совершенно другой характер и увлечения, вкусы Полины и героини тоже сильно отличаются — Лена предпочитает дерзкие яркие вещи и любит массивные украшения. Эти различия в том числе привлекли Полину, ей было интересно сыграть такую героиню: «Она порывистая, постоянно меняется, растет, и показать это оказалось достаточно сложной для меня задачей, но поэтому и интересной. В сериале есть откровенные сцены — это тоже непросто, а непростое всегда дает возможность расти, — объясняет Гагарина. — Безусловно, у профессиональных актеров есть определенный инструментарий: как правильно встать, как моргнуть, запомнить текст, заплакать, сыграть точную эмоцию, а у меня его нет и мало практики, поэтому какие-то вещи приходится делать интуитивно, но я быстро втягиваюсь».
Генеральный продюсер сериала и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк: «Так как я сам являюсь преданным, но очень требовательным зрителем сериала “Бывшие”, в каждом сезоне мне хочется создать ощущение новизны, ощущение свежести. Участие Полины, возможность раскрыть еще одну грань ее таланта несомненно помогут нам в этом. Приготовьтесь, нас ждет очень мощный сезон!»
Кроме Полины Гагариной, к актерскому составу нового сезона присоединились народная артистка России Эра Зиганшина в роли матери Кирилла Рогова и Ростислав Бершауэр в роли литературного агента.
Фото и видео: youtube, пресс-служба
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