Откровенные сцены, яркие наряды и необычная любовь: Полина Гагарина попробовала себя в новой роли

«“Бывшие” — один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в этом сериале. Я очень рада этому совпадению, хотя в моей жизни случайностей не бывает. Я считаю, что профессии актрисы и певицы из одной области, я никогда их не разделяла. Каждое мое выступление на сцене — маленькая жизнь со своей определенной драматургией. Так что я просто ждала своего часа, своего сценария и предложения — и вот дождалась!», — рассказывает Гагарина.

В конце второго сезона Яна (Любовь Аксенова) стала женой Кирилла Рогова (Анатолий Журавлев), эксцентричного бизнесмена из Кемерово. Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться наконец от своих зависимостей?