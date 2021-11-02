Юлия Барановская призналась, что хочет встретить достойного мужчину и создать с ним семью

В эфире вечернего шоу на «Русском радио», где Барановская занимает должность ведущей, во время диалога с 34-летней певицей Юлией Савичевой девушка разоткровенничалась и поделилась своими мыслями насчет отношений и планах на будущее.

Автор хита «Москва-Владивосток» рассказала радиоведущей о съемках нового клипа и поведала о том, что ее муж отказал ей в съемках, где вместо него на роль героя был приглашен «красивый мужчина-модель». «Где взять красивого мужика? Ты сама его себе выбирала?», — стала задавать вопросы гостье Юлия. И начала рассуждать на волнующую ее тему: «Сейчас же карантин, у тебя столько дней с мужем будет... как закроетесь!».

Далее телеведущая призналась: «Мечтаю родить еще одного ребенка, а может двух. Как бы выйти замуж уже могла и несколько раз…». Ведь Юлия Барановская так ни разу и не была замужем. Отец троих ее детей Андрей Аршавин за 9 лет совместной жизни так и не сделал телеведущей предложение.

«Женщины не ошибаются, они просто не хотят видеть действительность, начинают придумывать, — продолжает делиться сокровенным Барановская. — Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: "Нравится тебе человек?". Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношения».