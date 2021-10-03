«Откачала гиалурон и смыла брови»: Тодоренко объяснила, почему перестала ярко краситься
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ведущая и певица Регина Тодоренко в последнее время все чаще появляется в соцсетях без макияжа. Да и для светских событий 31-летняя супруга Влада Топалова выбирает образы без яркого мейк-апа. Как выяснилось, не всем ее подписчикам подобное приходится по вкусу. Тодоренко опубликовала в сторис претензию одного из фоловеров и в отдельном посте честно рассказала о своих отношениях с косметикой.
Девушка призналась, что до самого совершеннолетия была «адептом естественной красоты» и, даже учась на первом курсе вуза, не брила ноги и не выщипывала брови. Изменил мнение Регины о косметике шоу-бизнес. Попав в эту среду, она попробовала подчиняться ее законам.
«Выкрасила волосы в блонд, качнула в губы гиалурон, а в магазине частенько меня можно было встретить со smoky eyes. Через пару лет посмотрела на себя и… взгрустнулось как-то. Было ощущение, что я — жертва модных трендов. И от того, что так старалась изменить себя снаружи, внутри спокойней не становилось», — поделилась Регина Тодоренко.
Тодоренко признается, что уверенность пришла к ней только после того, как она осознала себя любимой. «Не подумайте, что это призыв перестать ухаживать за собой, не брить ноги и подмышки, хотя и такое сейчас в моде. Но в тот момент я перестала издеваться над собой и откачала гиалурон из губ, пожила со своим родным цветом волос, смыла брови и даже перестала комплексовать из-за пигментации на веках», — рассказывает Регина.
Также телеведущая добавила чужую цитату о том, что для многих яркий макияж становится попыткой хотя бы на время избавиться от внутренней тревожности, и призвала обратить внимание на психологический дискомфорт внутри, а не на внешность. Впрочем, напоследок Регина Тодоренко добавила, что сама ощущает необходимость перемен и даже готова решиться на короткую стрижку.
Фото и видео: @reginatodorenko/Instagram