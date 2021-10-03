«Откачала гиалурон и смыла брови»: Тодоренко объяснила, почему перестала ярко краситься

Девушка призналась, что до самого совершеннолетия была «адептом естественной красоты» и, даже учась на первом курсе вуза, не брила ноги и не выщипывала брови. Изменил мнение Регины о косметике шоу-бизнес. Попав в эту среду, она попробовала подчиняться ее законам.

«Выкрасила волосы в блонд, качнула в губы гиалурон, а в магазине частенько меня можно было встретить со smoky eyes. Через пару лет посмотрела на себя и… взгрустнулось как-то. Было ощущение, что я — жертва модных трендов. И от того, что так старалась изменить себя снаружи, внутри спокойней не становилось», — поделилась Регина Тодоренко.