Отец Жанны Фриске впервые рассказал, как умер брат-близнец певицы

Владимир Фриске стал гостем YouTube-шоу «Психология звезд» и впервые рассказал, как умер брат-близнец Жанны сразу после рождения. Об этом впервые рассказала мать звезды через год после ее смерти, но отец ранее отказывался говорить на эту тему.

Он раскрыл, что близнецы появились на свет недоношенными, на седьмом месяце беременности.

«Дети мои родились семимесячными. Жанночка весила 1300 граммов, а мальчик — 2640, но у него были асфиксия, непроходимость кишечника. Сына отвезли в одну больницу, Жанну — в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер».