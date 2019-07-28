«Отец Паши забрал все деньги»: Алана Мамаева распродает имущество мужа-футболиста

На днях супруга опального футболиста Павла Мамаева Алана выставила на продажу их Mercedes AMG G63. Стоимость авто составляет примерно 18 миллионов рублей. В ответ на критику женщина сообщила причину продажи имущества.

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь". Паша сказал мне продать одну из машин», — цитирует слова Аланы журнал «СтарХит».