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«Отец Паши забрал все деньги»: Алана Мамаева распродает имущество мужа-футболиста

Жена Павла Мамаева объяснила, почему выставила на продажу его «Гелендваген».

На днях супруга опального футболиста Павла Мамаева Алана выставила на продажу их Mercedes AMG G63. Стоимость авто составляет примерно 18 миллионов рублей. В ответ на критику женщина сообщила причину продажи имущества.

«Пора ответить на вопросы. Отец Паши забрал все деньги. На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь — заберешь". Паша сказал мне продать одну из машин», — цитирует слова Аланы журнал «СтарХит».

Фото: Instagram Аланы Мамаевой

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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