Отец-одиночка Ярослав Сумишевский поздравил сына с 5-летием: «Будь здоров, родной»

В начале прошлого года Ярослав Сумишевский и его избранница Наталья попали в автокастрофу. Артист отделался сотрясением мозга, а вот женщину спасти не удалось. Она впала в кому, а через неделю умерла.

Пара вместе растила сына Мирослава. После кончины Натальи воспитание малыша легло на плечи Ярослава. 27 февраля мальчику исполнилось пять лет. «Сегодня день рождения моего сынишки, первый юбилей — 5 лет. Будь здоров, родной и счастлив. Люблю тебя. На видео он первый раз сказал “папа”, на втором видео Мирослав в роддоме сразу после рождения» — написал певец под постом.