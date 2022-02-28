Отец-одиночка Ярослав Сумишевский поздравил сына с 5-летием: «Будь здоров, родной»
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Фото: instagram/ yaroslav_sumishevskiy
В начале прошлого года Ярослав Сумишевский и его избранница Наталья попали в автокастрофу. Артист отделался сотрясением мозга, а вот женщину спасти не удалось. Она впала в кому, а через неделю умерла.
Пара вместе растила сына Мирослава. После кончины Натальи воспитание малыша легло на плечи Ярослава. 27 февраля мальчику исполнилось пять лет. «Сегодня день рождения моего сынишки, первый юбилей — 5 лет. Будь здоров, родной и счастлив. Люблю тебя. На видео он первый раз сказал “папа”, на втором видео Мирослав в роддоме сразу после рождения» — написал певец под постом.
Наталья и Ярослав не были женаты. Артист часто говорит о том, что сожалеет об этом. «Я жалею, что она не стала Сумишевской. Мы не успели с ней пожениться официально. Много раз я ей предлагал, но не хватило совсем чуть-чуть. У нас были разговоры о том, что надо в ближайшее время это сделать», — рассказал артист на передаче «Судьба человека».
Поклонники Ярослава присоединилась с поздравлениям в комментариях под публикацией. «Пусть растёт счастливым и здоровым», «Счастья и мира вам», «Крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях», «Сладкий ребёночек, с днём рождения», — пишут фолловеры.
Фото: Instagram