Отец Меган Маркл решительно настроен выступить против дочери в суде
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Фото: ALPR/AdMedia/ Global Look Press
По данным издания Mirror, отец Меган Маркл создал свой канал на YouTube. в Первом видеоролике он высказался по поводу конфликта своих дочерей. По словам Томаса, он готов выступить против Меган в суде. «Я буду по-настоящему счастлив. Я вот уже четыре года пытаюсь увидеться с Меган лицом к лицу в суде. К тому же я хотел бы защитить свою старшую дочь», — добавил глава семейства.
Напомним, что Саманта Маркл назвала речь сестра в интервью Опре Уинфри ложью. Она считает, что герцогиня Сассекская специально искажала факты из своей жизни, чтобы вызвать к себе жалость. Сестра Меган требует от нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов.
Как известно, жена принца Гарри давно прекратила общение с отцом. Причиной тому послужило сотрудничество Томаса с прессой. Мужчина продал журналистам фотографии собственной дочери накануне ее свадьбы с членом королевской семьи. Отец несколько раз публично приносил свои извинения, но Меган так и не смогла его простить.
Помимо этого, экс-актриса была недовольна тем, что ее семья стала злоупотреблять популярностью после свадьбы девушки с принцем. Ей не нравилось, что родственники дают интервью для многих изданий и раскрывают подробности ее жизни.
Фото: Global Look Press, Getty Images