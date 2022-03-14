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Отец Меган Маркл решительно настроен выступить против дочери в суде

Старшая сестра супруги принца Гарри обвинила ее в клевете. Саманта Маркл подала в суд на Меган из-за скандального интервью с Опрой Уинфри. На ее сторону встал 77-летней отец сестер Томас Маркл.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жена принца Гарри Меган Маркл

Фото: ALPR/AdMedia/ Global Look Press

По данным издания Mirror, отец Меган Маркл создал свой канал на YouTube. в Первом видеоролике он высказался по поводу конфликта своих дочерей. По словам Томаса, он готов выступить против Меган в суде. «Я буду по-настоящему счастлив. Я вот уже четыре года пытаюсь увидеться с Меган лицом к лицу в суде. К тому же я хотел бы защитить свою старшую дочь», — добавил глава семейства.

Напомним, что Саманта Маркл назвала речь сестра в интервью Опре Уинфри ложью. Она считает, что герцогиня Сассекская специально искажала факты из своей жизни, чтобы вызвать к себе жалость. Сестра Меган требует от нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов.

Как известно, жена принца Гарри давно прекратила общение с отцом. Причиной тому послужило сотрудничество Томаса с прессой. Мужчина продал журналистам фотографии собственной дочери накануне ее свадьбы с членом королевской семьи. Отец несколько раз публично приносил свои извинения, но Меган так и не смогла его простить.

Помимо этого, экс-актриса была недовольна тем, что ее семья стала злоупотреблять популярностью после свадьбы девушки с принцем. Ей не нравилось, что родственники дают интервью для многих изданий и раскрывают подробности ее жизни.

Фото: Global Look Press, Getty Images

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