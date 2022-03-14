Отец Меган Маркл решительно настроен выступить против дочери в суде

По данным издания Mirror, отец Меган Маркл создал свой канал на YouTube. в Первом видеоролике он высказался по поводу конфликта своих дочерей. По словам Томаса, он готов выступить против Меган в суде. «Я буду по-настоящему счастлив. Я вот уже четыре года пытаюсь увидеться с Меган лицом к лицу в суде. К тому же я хотел бы защитить свою старшую дочь», — добавил глава семейства.

Напомним, что Саманта Маркл назвала речь сестра в интервью Опре Уинфри ложью. Она считает, что герцогиня Сассекская специально искажала факты из своей жизни, чтобы вызвать к себе жалость. Сестра Меган требует от нее компенсацию в размере 75 тысяч долларов.