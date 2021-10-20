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Отец Леонида Агутина вспомнил бурную молодость с Аллой Пугачевой

Николай Агутин проработал концертным директором в «Москонцерте» в течение 30 лет и хорошо помнит легендарную певицу на самой заре ее карьеры. Он отмечает, что уже тогда она была яркой и очень трудоспособной.
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Алла Пугачева

Фото: @alla_orfey

Николай Агутин в беседе с «Дни.ру» вспомнил, как в молодости работал, а затем и проводил время с молодой Аллай Пугачевой. Певица тогда начала работать на сцене и пела в ансамбле «Веселые ребята».

«Два года в „Веселых ребятах“ Алла Пугачева отработала вместе со мной. Люди, конечно, с годами меняются, но я помню ее ту, молодую. Помню, как вместе хорошо „гудели“ — она любит и коньячку выпить, и прочее. Но все всегда было по уму, нормально, без крайностей и переборов», — рассказывает он.

Все, чего добилась Пугачева, досталось ей совершенно заслуженно – Агутин отметил, что звезда очень трудоспособная и талантливая.

«Алка — молодец, я ее обожаю до сих пор. Ведь она работает как зверь! И этой ее трудоспособности может позавидовать любая исполнительница! Алла всегда соберется и сделает шедевр из любой песни».

Композитор признается, что сам всегда стремился послушать ее в зале.

«Я помню, как выбегал в зал, чтобы ее послушать, хотя за кулисами полно забот и проблем. Просто каждый раз она придумывала что-то новое — то фразу иначе споет, то жест новый добавит», — признался он.

Фото: Instagram, Global Look Press