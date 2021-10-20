Отец Леонида Агутина вспомнил бурную молодость с Аллой Пугачевой

Все, чего добилась Пугачева, досталось ей совершенно заслуженно – Агутин отметил, что звезда очень трудоспособная и талантливая.

«Алка — молодец, я ее обожаю до сих пор. Ведь она работает как зверь! И этой ее трудоспособности может позавидовать любая исполнительница! Алла всегда соберется и сделает шедевр из любой песни».

Композитор признается, что сам всегда стремился послушать ее в зале.

«Я помню, как выбегал в зал, чтобы ее послушать, хотя за кулисами полно забот и проблем. Просто каждый раз она придумывала что-то новое — то фразу иначе споет, то жест новый добавит», — признался он.