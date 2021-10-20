Отец Леонида Агутина вспомнил бурную молодость с Аллой Пугачевой
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Фото: @alla_orfey
Николай Агутин в беседе с «Дни.ру» вспомнил, как в молодости работал, а затем и проводил время с молодой Аллай Пугачевой. Певица тогда начала работать на сцене и пела в ансамбле «Веселые ребята».
«Два года в „Веселых ребятах“ Алла Пугачева отработала вместе со мной. Люди, конечно, с годами меняются, но я помню ее ту, молодую. Помню, как вместе хорошо „гудели“ — она любит и коньячку выпить, и прочее. Но все всегда было по уму, нормально, без крайностей и переборов», — рассказывает он.
Все, чего добилась Пугачева, досталось ей совершенно заслуженно – Агутин отметил, что звезда очень трудоспособная и талантливая.
«Алка — молодец, я ее обожаю до сих пор. Ведь она работает как зверь! И этой ее трудоспособности может позавидовать любая исполнительница! Алла всегда соберется и сделает шедевр из любой песни».
Композитор признается, что сам всегда стремился послушать ее в зале.
«Я помню, как выбегал в зал, чтобы ее послушать, хотя за кулисами полно забот и проблем. Просто каждый раз она придумывала что-то новое — то фразу иначе споет, то жест новый добавит», — признался он.
Фото: Instagram, Global Look Press