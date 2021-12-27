Отец Екатерины Архаровой зимой может остаться без отопления — он собирает деньги на дрова

Отношения Архаровой с отцом не ладились после того, как ее родители развелись, когда она была совсем маленькой. Тогда она вместе с мамой переехала жить в Италию, откуда поддерживать отношения с родителем стало затруднительно. Однако спустя долгие годы отношения между отцом и дочерью возобновились, а причина тому была ужасная — рукоприкладство со стороны экс-супруга Марата Башарова.

Тогда Владимир Копнин как мог поддерживал дочь, они даже виделись несколько раз. А вот сейчас встречи между Екатериной и Владимиром вновь стали невозможны — актриса вместе с супругом и детьми вновь вернулась в Италию, где сейчас и проживает.

И вот, пока Архарова наслаждается солнцем в теплой стране, у ее отца с теплом возникли большие проблемы. Владимир служит в приходе в селе Петровское и сейчас у них катастрофически не хватает дров для того, чтобы пережить зиму.

«Наш малоимущий приход проводит сбор средств на сезонную закупку дров для отопления церковных зданий и действующего при храме реабилитационного наркологического центра. В настоящее время нам удалось собрать около четверти суммы, но со сбором оставшейся части мы испытываем трудности. Желающие принять участие в этом богоугодном деле и помочь приходу могут внести посильную лепту на банковскую карту настоятеля храма», — цитирует его объявление «СтарХит».