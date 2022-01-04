Отец Цоя рассказал, что именно он научил Виктора играть на гитаре: «Не думал, что это надолго»

В детстве Виктор являлся очень талантливым художником и даже поступил в очень престижную, на то время, Ленинградскую городскую художественную школу, где еще долгое время выставлялись его картины. «Виктор рисовал все подряд. Натюрморты всякие, фигуры, овощи, фрукты… Он все рисовал. И вырезкой он тоже занимался… Между прочим, у меня до сих пор есть очень много его поделок», — вспоминает отец музыканта.

Однако, всемирная слава ожидала Цоя совершенно в ином направлении. Роберт рассказал, что сам любил играть на гитаре еще с молодого возраста. «У меня дома была старенькая гитара — я бренчал. Потом Витька подрос и тоже начал бренчать. Первые аккорды я ему показал», — рассказывает он.

Мужчина в те времена и предположить не мог, что увлечение сына приведет к чему-то стоящему. «Я тогда не мог подумать, что у него это надолго, что он увлечется этим и, более того, под гитару начнет петь. И он очень хорошо научился играть. Это уже был чисто его талант», — делится Цой-старший.

Он также отметил, что первым репертуаром начинающего музыканта были «дурацкие песенки», которые с годами превратились в по-настоящему стоящие композиции.

А дальнейшую судьбу Виктора все уже итак прекрасно знают. Сначала он пробовал свои силы в разных музыкальных группах, после чего они вместе с Олегом Валинским и Алексей Рыбином основали группу «Кино», которая получила свою неслыханную популярность по всему миру.