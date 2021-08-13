Отец Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью: «Он навсегда останется любящим отцом»

Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью, которое длилось с 2008 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.

Причиной, по словам отца, стала публичная борьба с дочерью, которая не в его интересах, и он принял решение передать девушку другому опекуну, хотя необходимости для этого нет.