Отец Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью: «Он навсегда останется любящим отцом»
Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью, которое длилось с 2008 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы.
Причиной, по словам отца, стала публичная борьба с дочерью, которая не в его интересах, и он принял решение передать девушку другому опекуну, хотя необходимости для этого нет.
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Фото: face to face/Instagram
«Независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и всегда будет заботиться о ее интересах», — заявил журналистам его адвокат.
Адвокат самой Бритни, Мэттью Розенгарт, заявил, что они проверят, как он распоряжаться имуществом певицы во время опекунства.
Бритни Спирс, выйдя на связь с поклонниками, рассказала страшные вещи о своем опекунстве. Она заявила, что отец полностью контролировал ее жизнь, распоряжался ее деньгами и не позволял ей принимать никаких решений, вплоть до того, какой шкаф купить в спальню. Также ей запрещали беременеть, и заставляли работать даже в том случае, если она была больна.
Не так давно звезда заявила, что решила завершить свою карьеру – по крайней мере, до тех пор, пока ее опекуном является отец.
Фото: Global Look press
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