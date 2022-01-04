Отдыхают от родительства? Иван Янковский с женой поделились откровенным снимком с отдыха

Про свадьбу звезд до сих пор ничего не известно. Однако на премьере фильма «Чемпион мира», где Иван играет главную роль, а Диана — его возлюбленную, пара появилась с обручальными кольцами. Иван тогда сообщил журналистам, что они с Дианой женаты уже давно.

До романа с коллегой по съемочной площадке Янковский достаточно долгое время встречался с дочерью солиста группы «Алиса» Верой Панфиловой. Инициатором расставания стал артист.

Диана же скрывала роман с внуком знаменитого советского актера еще и потому, что на момент знакомства с ним была в официальном браке с Артемом Аксененко.

Иван Янковский сейчас один из самых востребованных молодых актеров. В конце 2021 года на экраны вышел фильм «Чемпион мира», где он исполнил роль Анатолия Карпова, знаменитого советского шахматиста. Ранее Янковский снимался в скандальном фильме «Текст», а также стал звездой сериала «Топи» .