Отдыхают от родительства? Иван Янковский с женой поделились откровенным снимком с отдыха
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Фото: Instagram @ivanfilippovich
Малышу Янковского и Пожарской всего 6 месяцев. Он родился в июне прошлого года. Пара назвала первенца в честь знаменитого деда Олега Янковского. Иван и Диана долго скрывали свои отношения. Актриса даже говорила, что они с Янковским просто друзья. Об их романе стало известно только тогда, когда Янковский сам поделился снимком с беременной Дианой.
Про свадьбу звезд до сих пор ничего не известно. Однако на премьере фильма «Чемпион мира», где Иван играет главную роль, а Диана — его возлюбленную, пара появилась с обручальными кольцами. Иван тогда сообщил журналистам, что они с Дианой женаты уже давно.
До романа с коллегой по съемочной площадке Янковский достаточно долгое время встречался с дочерью солиста группы «Алиса» Верой Панфиловой. Инициатором расставания стал артист.
Диана же скрывала роман с внуком знаменитого советского актера еще и потому, что на момент знакомства с ним была в официальном браке с Артемом Аксененко.
Иван Янковский сейчас один из самых востребованных молодых актеров. В конце 2021 года на экраны вышел фильм «Чемпион мира», где он исполнил роль Анатолия Карпова, знаменитого советского шахматиста. Ранее Янковский снимался в скандальном фильме «Текст», а также стал звездой сериала «Топи» .
Фото: Instagram