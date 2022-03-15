Отчаявшийся Джастин Бибер просил друзей помолиться за здоровье супруги

Джастин Бибер был так потрясен тем, что случилось с его супругой, что начал просить друзей и знакомых молиться за нее. Он настолько переживал за девушку, что решил использовать все методы. Об этом сообщило издание People.

«Когда это случилось, было много паники. Джастин написал всем, кого знал, и попросил всех молиться за нее, и он никогда не отходил от нее. Бибер говорил, что не может потерять ее, что, чего бы это ни стоило, он хочет получить лучшее медицинское лечение для нее, которое только возможно», — рассказал человек, вхожий в близкий круг звездной пары.

Напомним, что ранее у Хейли Бибер начались проблемы с передвижением. Медики связали это с послествиями перенесенного COVID-19. Врачи обнаружили странный сгусток крови в мозге Хейли. Девушка призналась, что этот момент являтся одним из самых страшных в ее жизни.