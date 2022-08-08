Отчаяние и надежда: вскрылись подробности опасного заболевания Юлии Высоцкой

На днях стало известно, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заболела коронавирусной инфекцией, из-за чего ей пришлось уйти на самоизоляцию. Супруге Андрея Кончаловского пришлось отменить спектакли в театре им. Моссовета, поставить на паузу съемки и провести неделю в постели. Для активной Высоцкой постельный режим сравним с пытками, поэтому она отчаянно надеется как можно скорее вернуться к своему привычному распорядку дня.

По словам знаменитости, в ближайшее время ей предстоит сдать еще один тест на ковид и если он окажется отрицательным, то у нее появится надежда выйти из дома и приступить к своим обязанностям. Однако, вопреки ожиданиям, сразу же активничать у нее не получится, для начала актрисе необходимо хотя бы подняться с кровати.

«Надеюсь хотя бы начать выползать из кровати и ходить. Может быть, еще не на беговой дорожке, но как человек, который возвращается к обычному образу жизни», — подытожила в своем микроблоге Высоцкая. Поклонники пожелали актрисе скорейшего выздоровления и возвращения к любимым проектам.