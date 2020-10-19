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От знаменитой Михримах Султан до счастливой мамы: как живет звезда «Великолепного века» Пелин Карахан

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Пелин Карахаан в «Великолепном веке»

Фото: Кадр фильма

Знаменитая турецкая модель и актриса Пелин Карахан снялась всего в пяти фильмах, но известна по всему миру.

Пелин Карахан известна во многих странах, в том числе и в России, как исполнительница роли Михримах Султан в популярном сериале «Великолепный век». Но у себя на родине она еще и востребованная модель и телеведущая.

Пелин Карахан родилась в 1984 году в Анкаре, но ее родители вскоре развелись. В столице Пелин окончила школу с отличием, за что ее наградили стипендией. Девушка вложила ее в будущее образование.

Пелин с детства отличалась яркой внешностью, подвижной мимикой и артистическими наклонностями, но о карьере актрисы не мыслила. Она окончила Анатолийский университет менеджмента и туризма.

Фото: www.instagram.com/pelinkarahan/

Еще в студенческие годы юную красавицу заметил менеджер модельного агентства и предложил ей подписать контракт. Так вскоре в карьере Пелин-модели появилось сотрудничество с такими брендами, как Coca-Cola, Nestle и другие. Кстати, до сих пор Карахан часто снимается в рекламе.

В рекламе Пелин увидел режиссер сериала «Ветры в голове», роль Асли стала для красавицы первой и сразу же принесла ей победу в номинации «Лучшая актриса года» на турецком кинофестивале.

После Карахан получила одну из главных ролей в сериале «Великолепны век» — она сыграла дочь султана Сулеймана и Хюррем Михримах Султан. Роль сделала актрису знаменитой во многих странах.

«Великолепный век»

Фото: Кадр фильма

Фильмография Пелин насчитывает всего пять фильмов: «Ветры в голове», «Великолепный век», «Голубые бабочки», «Муж-деспот», «Враг в моем доме».

Афиша фильма «Муж-деспот»

Фото: Kinopoisk.ru

Пелин, как и все девочки, мечтала, что, повзрослев, встретит того, единственного мужчину, кто сможет изменить ее жизнь. Но личное и семейное счастье актриса и модель обрела со второй попытки.

Первым ее супругом стал фитнес-тренер Эрдинч Бекироглу, но брак был недолгим, и влюбленные расстались в 2013 году.

И всего через несколько месяцев, в начале 2014-го, Пелин Карахан встретила бизнесмена Бедри Гюнтая. Причем история их знакомства необычна. Однажды актриса играла с друзьями в воллейбол и постоянно падала, а приятели шутили, что вскоре она разобьет коленки. Вскоре ей пришло СМС от Бедри, который написал, что ее наколенники у него. Он услышал разговор друзей Пелин, нашел ее номер и решился на первый шаг. Правда, сама красавица не сразу отважилась на встречу.

Но после их знакомства чувства были настолько сильными, что уже через несколько месяцев они обручились, а поженились летом того же года в одном из дворцов в пригороде Стамбула.

Пелин и Бедри

Фото: www.instagram.com/pelinkarahan/

В конце счастливого для нее 2014 года актриса родила первенца Али Демира, а весной 2017 года — второго сына Джана Эюпа.

Пелин успешно совмещает карьеру модели, телеведущей и счастливой мамы.

А вам нравится Пелин Карахан? Напишите в комментариях.

Фото и видео: Instagram Пелин Карахан, кары сериала «Великолепный век», Kinopoisk.ru

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