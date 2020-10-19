От знаменитой Михримах Султан до счастливой мамы: как живет звезда «Великолепного века» Пелин Карахан

Пелин, как и все девочки, мечтала, что, повзрослев, встретит того, единственного мужчину, кто сможет изменить ее жизнь. Но личное и семейное счастье актриса и модель обрела со второй попытки.

Первым ее супругом стал фитнес-тренер Эрдинч Бекироглу, но брак был недолгим, и влюбленные расстались в 2013 году.

И всего через несколько месяцев, в начале 2014-го, Пелин Карахан встретила бизнесмена Бедри Гюнтая. Причем история их знакомства необычна. Однажды актриса играла с друзьями в воллейбол и постоянно падала, а приятели шутили, что вскоре она разобьет коленки. Вскоре ей пришло СМС от Бедри, который написал, что ее наколенники у него. Он услышал разговор друзей Пелин, нашел ее номер и решился на первый шаг. Правда, сама красавица не сразу отважилась на встречу.

Но после их знакомства чувства были настолько сильными, что уже через несколько месяцев они обручились, а поженились летом того же года в одном из дворцов в пригороде Стамбула.