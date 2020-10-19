От знаменитой Михримах Султан до счастливой мамы: как живет звезда «Великолепного века» Пелин Карахан
Фото: Кадр фильма
Пелин Карахан известна во многих странах, в том числе и в России, как исполнительница роли Михримах Султан в популярном сериале «Великолепный век». Но у себя на родине она еще и востребованная модель и телеведущая.
Пелин Карахан родилась в 1984 году в Анкаре, но ее родители вскоре развелись. В столице Пелин окончила школу с отличием, за что ее наградили стипендией. Девушка вложила ее в будущее образование.
Пелин с детства отличалась яркой внешностью, подвижной мимикой и артистическими наклонностями, но о карьере актрисы не мыслила. Она окончила Анатолийский университет менеджмента и туризма.
Фото: www.instagram.com/pelinkarahan/
Еще в студенческие годы юную красавицу заметил менеджер модельного агентства и предложил ей подписать контракт. Так вскоре в карьере Пелин-модели появилось сотрудничество с такими брендами, как Coca-Cola, Nestle и другие. Кстати, до сих пор Карахан часто снимается в рекламе.
В рекламе Пелин увидел режиссер сериала «Ветры в голове», роль Асли стала для красавицы первой и сразу же принесла ей победу в номинации «Лучшая актриса года» на турецком кинофестивале.
После Карахан получила одну из главных ролей в сериале «Великолепны век» — она сыграла дочь султана Сулеймана и Хюррем Михримах Султан. Роль сделала актрису знаменитой во многих странах.
Фото: Кадр фильма
Фильмография Пелин насчитывает всего пять фильмов: «Ветры в голове», «Великолепный век», «Голубые бабочки», «Муж-деспот», «Враг в моем доме».
Фото: Kinopoisk.ru
Пелин, как и все девочки, мечтала, что, повзрослев, встретит того, единственного мужчину, кто сможет изменить ее жизнь. Но личное и семейное счастье актриса и модель обрела со второй попытки.
Первым ее супругом стал фитнес-тренер Эрдинч Бекироглу, но брак был недолгим, и влюбленные расстались в 2013 году.
И всего через несколько месяцев, в начале 2014-го, Пелин Карахан встретила бизнесмена Бедри Гюнтая. Причем история их знакомства необычна. Однажды актриса играла с друзьями в воллейбол и постоянно падала, а приятели шутили, что вскоре она разобьет коленки. Вскоре ей пришло СМС от Бедри, который написал, что ее наколенники у него. Он услышал разговор друзей Пелин, нашел ее номер и решился на первый шаг. Правда, сама красавица не сразу отважилась на встречу.
Но после их знакомства чувства были настолько сильными, что уже через несколько месяцев они обручились, а поженились летом того же года в одном из дворцов в пригороде Стамбула.
Фото: www.instagram.com/pelinkarahan/
В конце счастливого для нее 2014 года актриса родила первенца Али Демира, а весной 2017 года — второго сына Джана Эюпа.
Пелин успешно совмещает карьеру модели, телеведущей и счастливой мамы.
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Фото и видео: Instagram Пелин Карахан, кары сериала «Великолепный век», Kinopoisk.ru
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