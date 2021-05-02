От трудного детства до жизни в TikTok-доме – как сейчас живет «пацанка» Анна Горохова

Анна Горохова – участница проекта «Пацанки» и победительница третьего сезона шоу, теперь пробует себя в TikTok. Девушка даже живёт в одном из тикток-хаусов на территории проекта «Дом-2» и делает свой контент вместе с другими участниками.

Ее навестила специальный корреспондент «Звездача» Зарина Голубцова, также бывшая участница проекта.

Участница активно снимается – в роли Мани, которая отбирает у всех обувь. Несмотря на победу в проекте и намеки ведущей, «леди» Анна не стала – девушка предпочитает темные цвета и спортивные костюмы.

Горохова поделилась и своими идеалами – у нее на стене висят «великие женщины России». Среди них – Настя Ивлеева, Ида Галич и Катя Варнава.

Анна рассказала о своем пристрастии к наркотикам, которое ей удалось победить.

«Я не знаю, как мой мозг не высох, я столько всего употребила», – признается Анна, и отмечает, что ей помогли книги – она очень любит читать.

Гороховой пришлось пройти через тяжелое детство – однажды она даже ела собаку.

«Пришла в гараж к своим пацанам. Они ели мясо, я тоже хотела есть. Ребята сказали, что это собака. Мне стало не по себе, начала давиться, но все съела. Вкусно? Да! Если взять все мясо, которое я ела за всю жизнь, вкус той собаки мне показался самым-самым. Такая вот история. Я на этом собаку съела… Если мы оскорбляем чьи-то чувства, нам пофиг».