От Тимати до Медведева: мужчины небольшого роста, достигшие высот

Например, Владимиру Зеленскому (170 см) ничего не помешало вырасти из КВНщика в знаменитого артиста, а затем и в президента Украины. Дмитрий Медведев стал президентом России, далее председателем Правительства РФ — большой политик с небольшим ростом в 162 см.

Многие знаменитости «теряются» на фоне своих спутниц жизни. Например, как в случае с певцом и музыкальным продюсером Тимати ростом в 169 см и его экс-возлюбленной Анастасией Решетовой (180 см). Российская модель точно знала, как позировать на фото, чтобы рэпер казался выше. Шоумен и ведущий Александр Цекало (167 см) состоял в браке и долгое время работал с Лолитой, которая значительно выше его (173 см) — и это без каблуков. На данный момент Александр женат на Дарине Эрвин с таким же ростом, и одно можно сказать точно: для любви нет преград.

Среди других успешных красавцев меньше 175 — Том Харди, Дмитрий Нагиев, Джеймс МакЭвой. Больше фото — в нашей фотогалерее.