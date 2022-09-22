От Тарзана до Агутина: звезды шоу-бизнеса, которых могут мобилизовать

После объявления о частичной мобилизации, многие звезды начали активно высказывать свою позицию. Некоторые из них решили для себя, что если их призовут, то они отправятся выполнять свой долг. Портал Life.ru составил список российских знаменитостей, которых запросто могут призвать защищать Родину.

В числе тех, для кого мобилизация может оказаться не чем-то призрачным, а вполне реальным событием, по мнению издания, оказались: Сергей Глушко (Тарзан), который после учебы три года служил на космодроме Плесецк в качестве инженера; Леонид Агутин, служивший в пограничных войсках в Карелии, на границе с Финляндией; Михаил Пореченков, закаливший характер в стройбате; Илья Лагутенко, который в 18 лет попал в ряды ВВС Краснознаменного Тихоокеанского флота, а также Птаха (Давид Нуриев), служивший в в погранвойсках в Ельце.

«Меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определенные черты характера, склад ума, метод решения вопросов», — высказал свою позицию Нуриев в беседе с NEWS.ru.