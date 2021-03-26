От сына Виктора Цоя потребовали вернуть 13 миллионов рублей за права на песни отца

В 2017 году сын и отец Цоя захотели разорвать контракт с Moroz Records из-за того, что отчисления были невелики. Они подали иск в Басманный суд Москвы с целью признать договор с лейблом недействительным. Суд принял решение о расторжении контракта, но представители музыкального лейбла подали встречный иск. Они потребовали от родственников певца вернуть ранее выплаченные средства в размере 13,4 миллиона рублей.

Кроме того, в ноябре 2020 года Александр Цой подал в суд на режиссера Алексея Учителя за фильм об отце. Он уточнил, что режиссер незаконно использовал в картине фотографию покойного исполнителя.

В 1981 году Цой и Алексей Рыбин основали группу «Гарин и Гиперболоиды», которая вскоре была принята в Ленинградский рок-клуб, а позднее — в «Кино». В 1984 году Виктор Цой женился на Марианне, а в 1985 — у них родился сын Саша. Уже в 1987 году Марианна и Виктор разошлись, однако официально брак так и не расторгли. Цой ушел к Наталье Разлоговой, которая стала его последней любовью. Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии.