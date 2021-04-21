От суперзвезды до городской сумасшедшей: как живет и выглядит Хелена Бонем Картер

Хелена родилась 26 мая 1966 год в семье, у которой были связи в политике и шоу-бизнесе. К тому же она правнучка премьер-министра Великобритании лорда Асквита. Но девочка, рожденная в семье, где есть возможности, пошла своим путем.

Кроме того, что у нее с детства проявлялся актерский талант, она писала и стихи. В 13 лет будущая звезда победила в поэтическом конкурсе с поэмой «Виноградная лоза». Гонорар она потратила на съемку у профессионального фотографа для кастинг-каталога.

Несмотря на то, что первую мимолетную роль Хелена получила в пять лет, появившись на заднем плане в сериале, настоящая ее карьера началась в 13 лет: она получила роль Джульетты в радиопостановке, затем последовала эпизодическая роль в фильме «Узор из роз» и наконец она снялась в фильме «Леди Джейн» в 1985 году.