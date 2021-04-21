От суперзвезды до городской сумасшедшей: как живет и выглядит Хелена Бонем Картер
Фото: East News
Одна из самых необычных и харизматичных актрис — 54-летняя Хелена Бонем Картер называет себя антихристом моды. Ей все равно, как она выглядит, если не находится на съемочной площадке или, к слову, на кинофестивале. К тому же она близорука. Из дома актриса старается выходить в очках или контактных линзах, чтобы не пропустить знакомых, просто не увидев их. Не видит она и реакцию окружающих на себя, не замечает и вездесущих папарацци. Хелена — это сгусток харизмы, оригинальности, пофигизма и невероятного актерского таланта. Кстати, она сама (без менеджеров и пиарщиков) приложила руку к тому, чтобы стать знаменитой.
Фото: East News
Хелена родилась 26 мая 1966 год в семье, у которой были связи в политике и шоу-бизнесе. К тому же она правнучка премьер-министра Великобритании лорда Асквита. Но девочка, рожденная в семье, где есть возможности, пошла своим путем.
Кроме того, что у нее с детства проявлялся актерский талант, она писала и стихи. В 13 лет будущая звезда победила в поэтическом конкурсе с поэмой «Виноградная лоза». Гонорар она потратила на съемку у профессионального фотографа для кастинг-каталога.
Несмотря на то, что первую мимолетную роль Хелена получила в пять лет, появившись на заднем плане в сериале, настоящая ее карьера началась в 13 лет: она получила роль Джульетты в радиопостановке, затем последовала эпизодическая роль в фильме «Узор из роз» и наконец она снялась в фильме «Леди Джейн» в 1985 году.
Фото: East News
Через год Хелену пригласили, как считают критики, в один из лучших ее фильмов «Комната с видом». Роль юной Люси, путешествующей с тетей по Италии, сделала актрису популярной. Фильм номинировали на 8 «Оскаров».
Актриса относится к той «касте» кинодеятелей, кто несколько раз номинировался на «Оскар» (дважды) и не получил его. Также у нее 7 номинаций на «Золотой глобус» и ноль наград в руках. Вспомним хотя бы истории Леонардо Ди Каприо (он наконец-то статуэтки дождался) и Гленн Клоуз (у нее есть шанс получить ее в 2021 году за фильм «Элегия Хиллбилли»)...
В следующие несколько лет она снялась в девяти фильмах: «На волосок от гибели», «Шесть минут с Людвигом», «Франциск», «Оружие и человек».
В 1990-м Хелена Бонем Картер появилась в фильме «Гамлет», где ее партнерами стали именитые Мэл Гибсон, Гленн Клоуз и другие. Хелене досталась роль Офелии.
Фото: Kinopoisk.ru
Кинокарьера Хелены была насыщенной: не каждая актриса может похвастаться фильмографией в более чем 100 картин. Только у своего гражданского мужа Тима Бертона она снялась в 6 фильмах: «Планета обезьян», «Крупная рыба», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в стране чудес», «Мрачные тени» и озвучила роль в мультфильме «Труп невесты».
С Тимом они прожили в гражданском браке 13 лет, но официально мужем и женой не стали. Хотя стали родителями двоих детей. В октябре 2003 года на свет появился их первенец Билли, а дочь Нелл родилась в декабре 2007-го, когда актрисе было уже за 40. Девочка долгое время оставалась безымянной: Хелена не решалась назвать ее в одиночку — без отца, пока тот был на выезде на съемках.
Тим и Хелена казались всем идеальной парой: у них складывался идеальный киносоюз, росли дети, даже внешне они подходили друг другу. Не уступали влюбленные один другому. Тим Бертон после рождения дочери подарил Хелене четыре пары ботинок на грубой подошве, радуясь: «Уж я-то знаю, чем ее порадовать».
О расставании супруги заявили в 2014 году, но сохранили дружеские отношения.
Фото: East News
Хелена Бонем Картер играла в фильмах мужа с Джонни Деппом — своим близким другом. Джонни является крестным отцом Нелл и Билли.
Уже 2,5 года актриса живет с писателем Рэем Хольмбоэ, который моложе нее на 22 года.
Фото: East News
Кроме актерской карьеры, Хелена занимается «женским» бизнесом и благотворительностью. Она обожает панталоны и выпустила собственный бренд этого нижнего белья — Pantaloonies. Часть денег от продажи она отправляет в фонд помощи детям UNICEF.
В ближайшие годы на экраны выйдет несколько фильмов с Хеленой Бонем Картер: «Страна Иногда» и Not Bloody Lokely.
Фото и видео: East News, Kinopoisk.ru, кадры фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
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