От страха высоты до паники от клоунов: Меган Фокс, Джонни Депп и другие звезды с фобиями

Звезда уточнила, что побороть страхи ей помогают песни молодой Бритни Спирс. Несмотря на то, что по работе Меган летает часто, она всю жизнь ненавидела самолеты. 34-летняя актриса иногда вынуждена летать несколько раз в неделю и терпеть турбулентность. Справиться со стрессом помогает музыка, Фокс чувствует, что под любимые песни юности ни за что не умрет в авиакатастрофе. «Я включаю музыку. Особенно помогает песня «I'm not a girl, not yet a woman» («Я не девушка, еще не женщина»). Мне сразу становится лучше», - добавила Фокс. Меган рекомендовала этот способ успокоения тем, кто боится летать.