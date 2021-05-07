От страха высоты до паники от клоунов: Меган Фокс, Джонни Депп и другие звезды с фобиями

У творческих личностей бывают как довольно распространенные, так и странные фобии. К примеру, самый знаменитый «пират Карибского моря» Джонни Депп с детства боится клоунов. В одном из интервью он говорил, что всегда чувствовал опасную тьму, которая кроется под ярким гримом. Более того, Депп боится и просто сильно накрашенных лиц (нужно сказать, что актер часто играет персонажей с ярким гримом). Джонни пытается бороться с собой. Он купил портрет Джона Уэйна Гейси, известного серийного убийцы, который часто надевал костюм клоуна. Звезда повесил изображение маньяка в своем доме и взял за правило смотреть на него каждый день.