От страха высоты до паники от клоунов: Меган Фокс, Джонни Депп и другие звезды с фобиями
Фото: picture-alliance.com
Звезда уточнила, что побороть страхи ей помогают песни молодой Бритни Спирс. Несмотря на то, что по работе Меган летает часто, она всю жизнь ненавидела самолеты. 34-летняя актриса иногда вынуждена летать несколько раз в неделю и терпеть турбулентность. Справиться со стрессом помогает музыка, Фокс чувствует, что под любимые песни юности ни за что не умрет в авиакатастрофе. «Я включаю музыку. Особенно помогает песня «I'm not a girl, not yet a woman» («Я не девушка, еще не женщина»). Мне сразу становится лучше», - добавила Фокс. Меган рекомендовала этот способ успокоения тем, кто боится летать.
Фото: picture-alliance.com
У творческих личностей бывают как довольно распространенные, так и странные фобии. К примеру, самый знаменитый «пират Карибского моря» Джонни Депп с детства боится клоунов. В одном из интервью он говорил, что всегда чувствовал опасную тьму, которая кроется под ярким гримом. Более того, Депп боится и просто сильно накрашенных лиц (нужно сказать, что актер часто играет персонажей с ярким гримом). Джонни пытается бороться с собой. Он купил портрет Джона Уэйна Гейси, известного серийного убийцы, который часто надевал костюм клоуна. Звезда повесил изображение маньяка в своем доме и взял за правило смотреть на него каждый день.
Фото: picture-alliance.com
Его коллега Орландо Блум не очень любит животных. Во время съемок фильма «Царствие небесное», где Орландо Блум играл вместе с Евой Грин, случайно выяснилось, что актер приходит в ужас при виде обыкновенных свиней. Во время репетиции одной из сцен, которая проходила рядом со свиным загоном, одно животное выбежало за ограду, а Блум впал в панику. Свинью быстро водворили на место, а Орландо Блума еще долго успокаивали.
Фото: Global Look Press
Американо-австралийская актриса Николь Кидман боится бабочек и мотыльков, не переносит, когда они залетают в квартире, и тем более, когда касаются ее. Объясняет свою неприязнь Кидман достаточно логично: по ее словам, без своих красочных крыльев бабочки выглядят омерзительно.
Фото: East News
Звезда «Матрицы» Киану Ривз боится темноты и спит со включенным светом. Когда будущий актер был маленьким, мама, которой не с кем было оставить сына, вынуждена была брать его с собой на работу. Пока она танцевала на помосте стриптиз, маленький Киану сидел в темной гримерке без света. На стенах комнаты висело множество костюмов, которые в темноте были похожи на привидения.
Фото: picture-alliance.com
Скарлетт Йоханссон, как и многие представительницы слабого пола, боится тараканов. После развода родителей она попеременно жила то в Лос-Анджелесе у матери, то в Нью-Йорке с отцом. Однажды в материнском доме в Калифорнии Йоханссон проснулась и завизжала от ужаса: на лице у нее сидел жирный крупный таракан. С тех пор она не просто испытывает легкое отвращение к этим насекомым, а боится их панически.
Фото: picture-alliance.com
«Агенту 007» Дэниелу Крэйгу пришлось столкнуться со своим страхом высоты на съемках трех частей бондианы. Большинство сложных и опасных трюков выполняют профессиональные каскадеры, однако актеру пришлось справиться с боязнью высоты и самому сняться в нескольких сценах.
Фото: picture-alliance.com, East News, Global Look Press
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