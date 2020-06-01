От скромного мальчика до мускулистого мачо: как выглядел Андрей Малахов в начале своей телекарьеры

Получив диплом, Малахов отправил учиться в Москву. Здесь в 1995 году он с красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Однокашниками Малахова в вузе были те, кто через несколько лет прочно «прописался» на российском телевидении. Среди них: Александр Хабаров, Эрнест Мацкявичюс, Владимир Чернышев и другие.

Блестяще окончив вуз Андрей Малахов отправился на стажировку в США, где он провел полтора года. Отличная учеба в университете, обучение на лучших телеканалах Америки и, конечно, ум и талант открыли перед молодым журналистом двери в мир большой журналистики. Кстати, работать в СМИ Малахов начал еще будучи студентом. Он проходил практику в «Московских новостях» и на радио Maximum.

Правда, в то время молодой Андрей Малахов мало походил на звезд ТВ в привычном для нас понимании. Он еще не обрел «лоск» и выглядел, выражаясь современным языком, как ботан.