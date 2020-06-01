От скромного мальчика до мускулистого мачо: как выглядел Андрей Малахов в начале своей телекарьеры
Фото: Anna Salynskaya/ Global Look press
Андрей Малахов родился в 1972 году в городе Апатиты мурманской области в семье воспитательницы в детском саду и геофизика. Уже в детстве Андрей проявлял себя как эрудированного ребенка. На малой родине он окончил школу с серебряной медалью и музыкальную школу по классу скрипки. Кстати, одноклассником Малахова был DJ Грув — Евгений Рудин.
(Листайте галерею).
Фото: Instagram
Получив диплом, Малахов отправил учиться в Москву. Здесь в 1995 году он с красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Однокашниками Малахова в вузе были те, кто через несколько лет прочно «прописался» на российском телевидении. Среди них: Александр Хабаров, Эрнест Мацкявичюс, Владимир Чернышев и другие.
Блестяще окончив вуз Андрей Малахов отправился на стажировку в США, где он провел полтора года. Отличная учеба в университете, обучение на лучших телеканалах Америки и, конечно, ум и талант открыли перед молодым журналистом двери в мир большой журналистики. Кстати, работать в СМИ Малахов начал еще будучи студентом. Он проходил практику в «Московских новостях» и на радио Maximum.
Правда, в то время молодой Андрей Малахов мало походил на звезд ТВ в привычном для нас понимании. Он еще не обрел «лоск» и выглядел, выражаясь современным языком, как ботан.
Первым «настоящим» местом работы молодого Малахова стало «Останкино» — канал ОРТ (позже Первый канал). Андрей писал и озвучивал тексты для рубрики «Погода на планете». Но уже через три года — в 1995-м — Малахов стал редактором международной информационной программы «Телеутро» и автором и ведущиим рубрики «Стиль».
Но настоящая популярность пришла к молодому журналисту и телеведущему после того, как он стал вести популярную программу «Доброе утро». Здесь он проработал пять лет, завел много полезных знакомств с мэтрами телевидения и знаменитостями. И уже в 2001 году в эфир вышла авторская программа Малахова в новом для того времени формате ток-шоу «Большая стирка». Продюсером программы стала известная ведущая Лариса Кривцова, которая разглядела в Малахове талант телеведущего.
«Он человек искренний и заводной. Программа появилась в момент, когда на телевидении все поменялось. Мы делали что-то, чтобы заинтересовать публику. И смогли это сделать, — рассказывала позже Кривцова. — Нас обвиняли в том, что мы обращаемся к маргинальной тематике, и даже считалось неприличным общаться с Андреем, потому что он был лицом "Большой стирки"».
Фото: Maxim Burlak/ Global Look press
С того времени за Андреем Малаховым закрепилась слава и амплуа ведущего ток-шоу, в которых на свет вытягивают проблемы как низших слоев населения, так и скандалы в звездных семействах.
«Большая стирка» просуществовала три года, а после плавно переродилась в ток-шоу «Пять вечеров», а еще через несколько лет в «Пусть говорят».
С приходом всенародной популярности Малахова стали «рвать на части» разные телеканалы. Так, он много лет был ведущим музыкальных фестивалей, вел программ различной тематики, был одним из членов жюри в КВН, соведущим на церемонии открытия «Евровидения» в паре с Алсу (в 2009 году), участвовал в десятка телепроектов.
Фото: Juri Zolotarev/ Global Look press
В середине 2000-х Андрей Малахов начинает экспериментировать с внешностью. Он появляется на экране то в очках, то без них, меняет длину волос и стрижки, пробует новый для себя стиль в одежде.
Фото: Alexander Keltik/ Global Look press
Андрей Малахов постепенно превращается из скромного молодого парня в зрелого и стильного мужчину. Все больше телеведущий увлекается спортом и наращивает мышцы. Впервые появившись в прессе с обнаженным прессом, Малахов собрал немало комплиментов от поклонников, которых к тому времени у него было уже немало.
Кроме карьеры на телевидении, возмужавший Малахов начинает сниматься в кино и клипах. Так, он стал главным героем в клипе Анны Седоковой, где сыграл ее возлюбленного.
Личная жизнь телеведущего всегда интересовала его фанатов. Известно, что у него было много романов с успешными и известными женщинами. В его любовные сети попали: бизнесвумен Марина Кузьмина, актриса Елена Корикова (пресса сообщала, что он даже был готов сделать ей предложение) и другие. До знакомства с будущей женой Малахов написал книгу «Мои любимые блондинки».
Фото: Gennadii Sergeev/ Global Look press
В 2011 году Андрей Малахов женился на дочери мадиа-магната Виктора Шкулева, издателе журнала Elle в России Наталье Шкулевой. Свадьбу молодые отгуляли в Версальском дворце во Франции. Тогда это обошлось дешевле, чем арендовать модный клуб в Москве, да и молодожены с гостями остались в восторге от необычного места.
Фото: Instagram
Знакомство и женитьба на Наталье изменили не только личную жизнь Андрея Малахова, но и его карьеру. В августе 2017 года стало известно, что телеведущий уходит с Первого канала, где проработал много лет. Причиной тому называлось нежелание руководства канала отпустить Малахова в декретный отпуск — в то время Наталья Шкулева ждала первенца. Через месяц канал подтвердил уход своего самого рейтингового ведущего.
С лета 2017-го Андрей Малахов ведет собственное шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1», выступая в роли ведущего и продюсера. Там же он запустил субботнее шоу «Привет, Андрей!» наподобие того, что выходило по выходным на Первом.
Первенец Натальи Шкулевой и Андрея Малахова Александр родился в ноябре 2017 года. Сына родители тщательно скрывают от посторонних глаз.
Телеведущий не раз говорил, что работа продюсером собственного шоу радует тем, что он волен делать все, что захочется самому, не оглядываясь на указания руководства. Правда, в последнее время в адрес Малахова сыпется все больше обвинений в том, что он производит «чернуху», выпуская программы на откровенно провокационные темы. Тем не менее, каждый проект Малахова бьет рекорды рейтингов.
И, как бы его ни ругали недовольные зрители, он производит контент, который все еще приходится по вкусу миллионам телезрителей. И вряд ли в ближайшее время кто-то сможет в эфире побить популярность и востребованность Андрея Малахова.
О том, как с годами менялись многие знаменитости, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram, Juri Zolotarev, Alexander Keltik, Maxim Burlak, Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya/ Global Look press, кадры видео youtube-канала RuMisterChange
Видео: Instagram, «Холоп», youtube-канал Anna Sedokova
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