От скромника до брутального мачо с бородой: как сейчас выглядит Сюмбюль из «Великолепного века»

И в 2011 году настал звездный час Селима Байрактара — на экраны вышел «Великолепный век». И, несмотря на то, что ему досталась не главная роль, герой Селима — евнух Сюмбюль-ага — запомнился зрителям.

Байрактар блестяще воплотил жеманного интригана, пособника Хюррем Султан в дворцовых заговорах. «Мой герой — не мужчина и не женщина. Он, скажем, человек без пола, — говорил о своем герое Селим Байрактар. — Но Сюмбюль дался мне нелегко. Я много изучал историю Турции, да к тому же характер у него непростой, и судьба у евнухов была трудной».

Одним из главных требований режиссеров к актеру было то, что он должен сыграть мужчину, перенесшего оскопление, как можно более «женственно».

«Я долго тренировался ходить, как Сюмбюль-ага. Он перенес в детстве болезненную процедуру, после которой не мог уже сохранить нормальный размашистый шаг», — признавался он в трудностях.