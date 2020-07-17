От скромника до брутального мачо с бородой: как сейчас выглядит Сюмбюль из «Великолепного века»
Фото: Кадр фильма
Селим Байрактар родился в 1975 году в иракском городе Киркук в семье, где почитали театр. Отец будущей звезды работал на нефтеперарабатывающем заводе, а мать была домохозяйкой, в семье, кроме сына, росла еще и дочь.
Семья была благополучной и обеспеченной и не собиралась срываться с насиженного места. Но вмешался случай, который грозил обернуться трагедией. Во время ирано-иракского конфликта мужчин стали призывать в армию — даже школьников. И чтобы единственный сын не попал в «мясорубку», семья Байрактар тайно бежала к родне в Турцию.
Фото: www.instagram.com/selimbyraktar/
Через несколько лет проживания в турецком Эскишехире семья переехала в Анкару, здесь Селим окончил школу и поступил в театральное училище, которое блестяще окончил. Работу было найти нелегко, первое время молодой актер трудился... клоуном. После он отслужил в армии, а затем вернулся к актерской работе.
Долгое время Селим был театральным актером, а в кино стал сниматься, когда ему исполнилось 30 лет. Первым фильмом с участием Байрактара стал сериал «Мост» 2006 года. Затем последовали съемки в сериалах «Если бы я был облаком» и «Шаг в темноту». Режиссеры оценили талант Селима: его неподражаемую мимику, актерское мастерство и великолепную физическую форму (в детстве он занимался акробатикой).
Фото: Кадр фильма
И в 2011 году настал звездный час Селима Байрактара — на экраны вышел «Великолепный век». И, несмотря на то, что ему досталась не главная роль, герой Селима — евнух Сюмбюль-ага — запомнился зрителям.
Байрактар блестяще воплотил жеманного интригана, пособника Хюррем Султан в дворцовых заговорах. «Мой герой — не мужчина и не женщина. Он, скажем, человек без пола, — говорил о своем герое Селим Байрактар. — Но Сюмбюль дался мне нелегко. Я много изучал историю Турции, да к тому же характер у него непростой, и судьба у евнухов была трудной».
Одним из главных требований режиссеров к актеру было то, что он должен сыграть мужчину, перенесшего оскопление, как можно более «женственно».
«Я долго тренировался ходить, как Сюмбюль-ага. Он перенес в детстве болезненную процедуру, после которой не мог уже сохранить нормальный размашистый шаг», — признавался он в трудностях.
Фото: Кадр фильма
Селим прекрасно справился с поставленной перед ним задачей. И настолько хорошо, что его стали подозревать в нетрадиционной сексуальной ориентации (хотя его герой Сюмбюль-ага, несмотря на оскопление, не потерял интереса к женщинам, у него даже были любовные связи с ними).
За последние 10 лет актер сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах. И раз за разом его герои становятся все более зрелыми и мужественными. Да и Сам Байрактар в реальной жизни выглядит как мачо с бородой.
45-летний Селим занимается виндсерфингом, йогой, катается на скейте. За последние годы Байрактар создал себе идеальное тело с рельефными мышцами, часто во время спектаклей обнажает свой накачанный торс.
Много лет назад Селим женился на красавице Бихтер, у них родились двое детей — сын и дочь.
Фото: www.instagram.com/selimbyraktar/
Правда, в последнее время в Instagram Селима Байрактара стали появляться снимки, на которых он позирует с разными молодыми красотками. Кто с ним на фото, актер не рассказывает. Либо он так интригует своих поклонников, стремясь поддержать имидж брутала, пользующегося успехом у девушек, либо на самом деле отношения с женой закончились и он ни в чем себе не отказывает. В любом случае, личную жизнь «Сюмбюль-ага» не комментирует.
Фото: East News
Одной из последних работ Байрактара стала роль великого визиря Чандарлы Халиля-паши в фильме «Восход Османской империи», вышедшем в 2020 году. Картина о жизни турецкого султана Мехмеда Завоевателя, правящего в середине XV века и вошедшего в историю как завоеватель Константинополя и автор закона о разрешенном братоубийстве.
Сценарий писали турецкие и американские авторы. Кстати, Селим Байрактар не теряет надежды сыграть в Голливуде. Но это все пока только в планах, а в ближайших год на экраны выйдут сразу два сериала с его участием: «Изумрудный феникс» и «Игра в ограбление: большой куш».
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Фото и видео: Instagram Селима Байрактара, East News, кадры сериала «Великолепный век»
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