От Шмыковой до Янковского: Forbes назвал перспективных молодых деятелей искусства

Стася Милославская, 26 лет, актриса

Отец будущей актрисы вел музыкальные программы на радио, играл в кавер-группе, а затем работал худруком ансамбля «Мелодия». Мать была моделью, пела в мюзиклах и работала переводчицей. Сама Стася занималась музыкой, рисованием и балетом. В 12 пошла в театральную студию, а в 2013 году поступила в Школу-студию МХАТ и уже на первом курсе начала сниматься в кино.

В 2019-м фильм «Бык» Бориса Акопова со Стасей Милославской в главной роли взял главный приз на «Кинотавре», а актрису номинировали на премию «Золотой орел». За роль в фильме «Стрельцов» она вновь получила номинацию на эту престижную премию.

Варвара Шмыкова, 29 лет, актриса

В детстве Варя увлекалась футболом и играла в Детском музыкальном театре юного актера. После школы Шмыкова несколько раз пыталась поступить в театральное училище. Актерско-режиссерский курс эстрадного факультета ГИТИСа Варвара бросила после нескольких лет учебы и ушла на курс Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.

Знаменитой Варвара стала после выхода сериала «Чики». Сейчас актриса играет в постановках труппы «Июльансамбль» в Центре имени Мейерхольда. Также снялась в картине Кирилла Серебренникова по книге «Петровы в гриппе».

Ксения Середа, 26 лет, оператор

В школьные годы Ксения ходила в кружок фотографии в Московском Дворце пионеров. После с первого раза поступила учиться на оператора во ВГИК. Кения стояла за камерой во время съемок сериала «Звоните ДиКаприо!», фильмов «Кислота», «Дылда».

В начале 2021 года шоураннер Крейг Мазин (сериал «Чернобыль») рассказал, что пригласил Ксению снять пилот сериала по мотивам игры The Last of Us для HBO, сообщает Forbes.

Булат Ханов, 29 лет, писатель

Учился на филолога в Казани, защитив диплом в 2013-м. Позже защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Одновременно Булат Ханов работал в школе учителем русского языка и литературы и писал рассказы.

В 2018 году Булат стал лауреатом премий «Звездный билет» и «Лицей» им. Пушкина. Через год в издательстве «Эксмо» вышли его романы «Гнев» и «Непостоянные величины». Романы Булата Ханова не раз попадали в шорт-листы престижных литературных премий.