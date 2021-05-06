От Шмыковой до Янковского: Forbes назвал перспективных молодых деятелей искусства
Фото: www.instagram.com/barbaraska_92/
Стася Милославская, 26 лет, актриса
Отец будущей актрисы вел музыкальные программы на радио, играл в кавер-группе, а затем работал худруком ансамбля «Мелодия». Мать была моделью, пела в мюзиклах и работала переводчицей. Сама Стася занималась музыкой, рисованием и балетом. В 12 пошла в театральную студию, а в 2013 году поступила в Школу-студию МХАТ и уже на первом курсе начала сниматься в кино.
В 2019-м фильм «Бык» Бориса Акопова со Стасей Милославской в главной роли взял главный приз на «Кинотавре», а актрису номинировали на премию «Золотой орел». За роль в фильме «Стрельцов» она вновь получила номинацию на эту престижную премию.
Варвара Шмыкова, 29 лет, актриса
В детстве Варя увлекалась футболом и играла в Детском музыкальном театре юного актера. После школы Шмыкова несколько раз пыталась поступить в театральное училище. Актерско-режиссерский курс эстрадного факультета ГИТИСа Варвара бросила после нескольких лет учебы и ушла на курс Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ.
Знаменитой Варвара стала после выхода сериала «Чики». Сейчас актриса играет в постановках труппы «Июльансамбль» в Центре имени Мейерхольда. Также снялась в картине Кирилла Серебренникова по книге «Петровы в гриппе».
Ксения Середа, 26 лет, оператор
В школьные годы Ксения ходила в кружок фотографии в Московском Дворце пионеров. После с первого раза поступила учиться на оператора во ВГИК. Кения стояла за камерой во время съемок сериала «Звоните ДиКаприо!», фильмов «Кислота», «Дылда».
В начале 2021 года шоураннер Крейг Мазин (сериал «Чернобыль») рассказал, что пригласил Ксению снять пилот сериала по мотивам игры The Last of Us для HBO, сообщает Forbes.
Булат Ханов, 29 лет, писатель
Учился на филолога в Казани, защитив диплом в 2013-м. Позже защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советский дискурс в современной русской прозе». Одновременно Булат Ханов работал в школе учителем русского языка и литературы и писал рассказы.
В 2018 году Булат стал лауреатом премий «Звездный билет» и «Лицей» им. Пушкина. Через год в издательстве «Эксмо» вышли его романы «Гнев» и «Непостоянные величины». Романы Булата Ханова не раз попадали в шорт-листы престижных литературных премий.
Фото: www.instagram.com/kovalenka
Алена Ковалева, 21 год, балерина
Алена в 2016 году окончила Академию Русского балета имени Агриппины Вагановой. После ее приняли в балетную труппу Большого театра.
Ковалева исполняет вальс в балете «Щелкунчик», главную партию в балете «Фея кукол» Иоганна Байера и соло в сцене «Волшебные сады Наины» из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки.
Аслан Гойсум, 30 лет, художник
Аслан родился в Чечне, но учился в Москве в Институте проблем современного искусства. Затем получил дипломы Высшей школы изящных искусств в Генте и Королевской академии изящных искусств в Амстердаме.
Гойсум создает физические инсталляции и видео-арт, в которых высказывается об истории Кавказа, травме войны и колониальном наследии империи.
Иван Янковский, 30 лет, актер
Иван с 8-го класса учился в Московской международной киношколе, а затем окончил актерско-режиссерский факультет ГИТИСа.
Иван Янковский снялся в нескольких громких проектах: в фильмах «Завод», «Текст» и «Союз спасения». Актер дважды получил «Золотого орла»: в 2017-м за роль в картине «Дама пик», в 2020-м — за фильм «Текст».
Фото: www.instagram.com/vikasupergood
Виктория Привалова, 30 лет, режиссер
В 16 лет Привалова переехала из Нижневартовска в Омск, а два года спустя — в Москву. Здесь она не поступила в вуз, и ей пришлось поработать няней, переводчиком, художницей, натурщицей, актрисой, мойщицей посуды и секретарем у топ-менеджера. В 19 лет она с первой попытки поступила во ВГИК, затем с отличием окончила режиссерский факультет и начала снимать фильмы и ставить спектакли.
В 2016 году Виктория поставила в Центре им. Мейерхольда интерактивный спектакль «Совместные переживания», затем поставила в театре «Практика» спектакль-выставку «Мам, привет» и спектакль-разговор о сексе «Северное сияние».
Вова Перкин, 26 лет, художник
Увлекался граффити и, переехав в Москву из Майкопа, стал разрисовывать поезда. После увлекся автостопом и уехал в путешествие по стране. В 2017 году Перкин попал на конкурс молодых художников (его курировал Андрей Бартенев), где его работы заметил инвестор и меценат Дмитрий Волков. И Перкин стал участвовать в крупных арт-проектах.
Перкин одновременно занимается живописью, скульптурой и фотографией. Свое направление он называет «перкинизмом».
Степан Христофоров (Brickspacer), 22 года, цифровой художник
Художник-самоучка: Степан с 12 лет находил материалы по компьютерной графике в Сети, выполнял заказы для знакомых, а в конце 10 класса устроился в студию motion-дизайна. Параллельно он делал иллюстрации и зарабатывал на фрилансе.
Работы Brickspacer выкладывал в Instagram. За месяц аудитория Христофорова выросла с 16 до 100 тысяч подписчиков. Художник сфокусировался на своем творчестве и перестал брать коммерческие заказы, которые не мог выложить в Сети.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал #СТИХОЗ project, vk.com/club73100374
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