От школьного клоуна до звезды Голливуда: как выглядела Сигурни Уивер в молодости
Фото: Getty Images
Сьюзен Александра Уивер родилась 8 октября 1949 года в семье актрисы Элизабет Инглис и президента телерадикомпании NBC Сильвестра Уивера. Дядя девочки Дудулс Уивер был комиком. И Сьюзен тоже видела себя только в кино (придя в профессию она сменила имя на более, по ее мнению, звучное — Сигурни).
Детство девочки было обеспеченным: она росла в любви, достатке и в окружении нянек. Из-за переездов семьи в разные города Сьюзен сменила несколько школ. Она была общительным ребенком, но ее тяготил высокий рост. В подростковом возрасте она вытянулась до 180 см и стеснялась этого. И, чтобы не замечать насмешки сверстников, она стала, как сама назвала себя, школьным клоуном, чтобы смеялись не над внешностью, а над шутками.
Фото: www.instagram.com/sigourney.weaver.official/
Сразу после школы свободолюбивая Уивер уехала в Израиль, чтобы там жить в коммуне. Но оттуда ее вскоре изгнали из-за того, что она не была приспособлена к быту и физическому труду. Но там у юной высокой красавицы случился первый серьезный роман. В Израиле Сигурни обручилась журналистом Аароном Латамом, но отношения вскоре закончились.
Вернувшись в США в 1969 году Сигурни поступила в университет, где изучала драматическое искусство, а параллельно играла в любительских театральных постановках.
На первую же роль в кино статную одаренную красотку пригласил Вуди Ален. И хотя роль в его фильме 1977 года «Энни Холл» была небольшой (актриса получила первый гонорар 50 долларов), Ален проложил ей путь в кино.
И уже через два года Уивер снялась в картине, сделавшей ее мировой знаменитостью. После выхода на экраны «Чужого» актриса стала не только узнаваемой, но служила образом сильной женщины.
Фото: Kinopoisk.ru
Фильмография Сигурни Уивер насчитывает десятки картин, но именно «Чужой» сделал ее мировой знаменитостью. Актриса в образе Лейтенанта Рипли появилась во всех четырех сериях франшизы. И, если за первый фильм она получила 30 тысяч долларов, то за последний — 4 млн долларов.
Кроме съемок в кино, Уивер часто позировала для известных глянцевых журналов — фотографы по достоинству оценили рост Сигурни и подчеркивали его.
После «Чужого» и в перерывах между продолжениями фильма Сигурни Уивер снялась в таких кинохитах, как «Охотники за привидениями», «Гориллы в тумане», «Деловая женщина», «Дейв», «Имитатор» и других.
На счету Уивер множество номинаций на престижные кинопремии и победы в них. Так, в 1987 году она как лучшая актриса («Чужие») получила «Золотой Сатурн», за этот же фильм номинировалась на «Золотой глобус» и на «Оскар». В 1989-м заработала сразу два «Золотых глобуса»: за лучшую женскую роль в драме («Гориллы в тумане») и лучшую женскую роль второго плана «Деловая женщина» (за них же номинировалась на «Оскар»). После в ее копилке появилось еще больше наград.
Фото: Getty Images
У Уивер, как это часто бывает у актрис, познавших бешеную популярность в начале карьеры, не было перерывов и застоев в профессиональной деятельности. Режиссеры хотели и по-прежнему хотят видеть ее в своих проектах, также как и фотографы.
В 2000-х Сигурни сыграла в «Сердцеедках», «Кладе», «Таинственном лесе», «Снежном пироге», «Точке обстрела», «Аватаре» и других фильмах.
Сигурни Уивер уже 71 год. Но в столь зрелом возрасте она сохранила былую харизму и красоту, нетронутую скальпелями пластических хирургов.
Актриса счастлива с мужем, режиссером Джимом Симпсоном (поженились в 1984-м), у них есть 30-летняя дочь Шарлотта.
Фото: Getty Images
В 2020-м состоялась премьера фильма с Уивер «Мой год Сэлинджера». Известно, что в ближайшую пятилетку актриса будет плотно занята на съемках продолжения фильма «Аватар». На киносервисах заявлено, что к производству готовят еще четыре серии про синих жителей планеты Пандора.
Фото и видео: Instagram Сигурни Уивер, Getty Images, Kinopoisk.ru, фильм «Аватар»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram