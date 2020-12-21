От школьного клоуна до звезды Голливуда: как выглядела Сигурни Уивер в молодости

Сразу после школы свободолюбивая Уивер уехала в Израиль, чтобы там жить в коммуне. Но оттуда ее вскоре изгнали из-за того, что она не была приспособлена к быту и физическому труду. Но там у юной высокой красавицы случился первый серьезный роман. В Израиле Сигурни обручилась журналистом Аароном Латамом, но отношения вскоре закончились.

Вернувшись в США в 1969 году Сигурни поступила в университет, где изучала драматическое искусство, а параллельно играла в любительских театральных постановках.

На первую же роль в кино статную одаренную красотку пригласил Вуди Ален. И хотя роль в его фильме 1977 года «Энни Холл» была небольшой (актриса получила первый гонорар 50 долларов), Ален проложил ей путь в кино.

И уже через два года Уивер снялась в картине, сделавшей ее мировой знаменитостью. После выхода на экраны «Чужого» актриса стала не только узнаваемой, но служила образом сильной женщины.