От Путина до Елизаветы II: кто из мировых лидеров прошел вакцинацию от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета II и тогда еще ее живой супруг принц Филипп вакцинировались в начале года в Виндзорском замке. «Я получила много писем от людей, которые были удивлены, как легко получить вакцину. А укол совсем не причинил боли», — говорилось в официальном заявлении Ее Величества.

Папа Франциск после своей вакцинации призвал всех следовать своему примеру и не медлить с процедурой вакцинации. Так же как и президент Путин, глава католической церкви вакцинировался за закрытыми дверями. «Вы не просто играете со своей жизнью. Вы играете жизнями других людей», — заявлял он.

Король Саудовской Аравии Салман привился в начале года, вскоре после одобрения прививок в стране. Тогда официально заявляли, что политика государства направлена на профилактику заболеваний.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун стал первым из высших чинов государства, получившем вакцину от COVID-19.

Президент США Джо Байден получил вакцину, находясь в родном штате Делавэр. После процедуры Байден не испытал побочных эффектов.

«Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к той жизни, по которой мы так скучаем», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как вакцинировался сам.

Напомним, в России в последние дни фиксируют высокое количество вновь заболевших. В нашей стране проходит кампания по вакцинации.