От Путина до Елизаветы II: кто из мировых лидеров прошел вакцинацию от COVID-19
Главы государств и другие мировые лидеры личным примером призывают сограждан посетить прививочные пункты.
Президент РФ Владимир Путин привился от коронавируса в марте. Процедура прошла без посторонних, так как глава государства не пожелал привлекать к этому внимание. Название вакцины также не называлось. «Я не буду говорить о препарате, чтобы не рекламировать его. Чувствую себя хорошо», — говорил Владимир Путин.
Фото: Kremlin Pool/ Global Look press
Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной еще в начале года. После он сообщил о небольшом повышении температуры, но отметил, что чувствует себя хорошо.
В Израиле прививочная кампания стартовала в конце декабря 2020 года. Беньямин Нетаньяху, который в то время занимал пост премьер-министра страны, привился одним из первых. «Меня попросили лично подать пример гражданам», — заявил он тогда.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался в январе. О самочувствии он рассказывал в личном блоге. Эрдоган написал: «Я тоже сделал прививку», о побочных эффектах он не сообщал.
Фото: East News
Королева Великобритании Елизавета II и тогда еще ее живой супруг принц Филипп вакцинировались в начале года в Виндзорском замке. «Я получила много писем от людей, которые были удивлены, как легко получить вакцину. А укол совсем не причинил боли», — говорилось в официальном заявлении Ее Величества.
Папа Франциск после своей вакцинации призвал всех следовать своему примеру и не медлить с процедурой вакцинации. Так же как и президент Путин, глава католической церкви вакцинировался за закрытыми дверями. «Вы не просто играете со своей жизнью. Вы играете жизнями других людей», — заявлял он.
Король Саудовской Аравии Салман привился в начале года, вскоре после одобрения прививок в стране. Тогда официально заявляли, что политика государства направлена на профилактику заболеваний.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун стал первым из высших чинов государства, получившем вакцину от COVID-19.
Президент США Джо Байден получил вакцину, находясь в родном штате Делавэр. После процедуры Байден не испытал побочных эффектов.
«Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к той жизни, по которой мы так скучаем», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после того, как вакцинировался сам.
Напомним, в России в последние дни фиксируют высокое количество вновь заболевших. В нашей стране проходит кампания по вакцинации.
Фото: Kremlin Pool/ Global Look press, East News
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