passion.ru

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.
От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

В российском шоу-бизнесе есть немало пар, которые своим примером доказали — любовь бывает долгой и неувядающей.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Женаты с 2000 года

Их свела музыка. Близкое знакомство Анжелики Варум и Леонида Агутина состоялось на съемках популярного новогоднего шоу «Старые песни о главном». С тех пор они неразлучны. Свадьба знаменитостей состоялась в 2000-м, через три года после первого поцелуя. У пары есть дочь Елизавета, которая живет в США.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Фото: www.instagram.com/agutinleonid/

Алла Пугачева и Максим Галкин

Женаты с 2011 года

Максим Галкин был влюблен в Примадонну с детства. Он и подумать не мог, что когда-то она станет его супругой. Галкин и Пугачева поженились в декабре 2011 года. Жили вместе они с 2005-го. В одном из интервью народная артистка проболталась, что роман с Максимом у нее начался еще в 2001-м, когда она была замужем за Филиппом Киркоровым.

Супруги живут в семейном замке в деревне Грязь и растят двойняшек Лизу и Гарри.

Александр и Алена Буйновы

Женаты с 1984 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/buinovofficial

Артист признается, что третья супруга, врач-косметолог Алена, стала для него самой желанной женщиной в мире. Они живут душа в душу уже 37 лет. В их отношениях было все: и страсть, и измены. Но мудрая женщина смогла сохранить семью.

Детей в этом браке у Александра Буйнова нет.

Дмитрий и Елена Маликовы

Женаты с 2000 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/steshamalikova

Дмитрий и Елена Маликовы вместе с 1992 года. Дмитрий влюбился в будущую супругу настолько, что не побоялся создать семью с женщиной на 7 лет старше и с ребенком. Отношения они узаконили, когда родилась их общая дочь Стефания. А три года назад Дмитрий и Елена стали родителями во второй раз — у них появился сын Марк.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Женаты с 1994 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/dima_pevtsov

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы в браке уже 27 лет. Их роман завязался тремя годами ранее во время съемок в фильме «Прогулка по эшафоту».

В августе 2007 года у пары родился долгожданный ребенок — сын Елисей.

Дмитрий Харатьян и Марина Майко

Женаты с 1997 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/marinamayko

Дмитрий Харатьян влюбился в Марину, когда той было всего 20 лет. Победительница конкурса красоты «Мисс Тирасполь» сразу приглянулась уже известному актеру. С 1990 года они живут вместе, а мужем и женой стали через 7 лет.

У супругов есть сын Иван, который уже тоже снимается в кино.

Никита и Татьяна Михалковы

Женаты с 1973 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/nadiamixalkova

Когда Михалковы познакомились, он был уже известным режиссером и актером, она — преуспевающей манекенщицей. Их первая встреча состоялась в Доме кино. Свадьбу влюбленные сыграли, когда Никита Михалков снимался в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».

У супругов есть трое детей — Анна, Артем и Надежда. Все они стали известными артистами.

Владимир и Тамара Винокур

Женаты с 1974 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/vladimir_vinokur

Владимир Винокур женился на артистке балета Тамаре Перваковой в 1974 году. Артист в течение 47 лет не устает признаваться жене в любви и благодарить ее за дочь. Анастасия, кстати, выбрала ту же профессию, что и ее мать в свое время, и стала успешной балериной.

Екатерина и Александр Стриженовы

Женаты с 1987 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: www.instagram.com/strizhenovae

Екатерина и Александр познакомились еще в школьные годы. Они вместе снимались в фильме «Лидер» 1984 года. В загс влюбленные пошли, как только достигли совершеннолетия. В 2021-м они отметят 34-ю годовщину со дня свадьбы.

У актеров есть две дочери — Анастасия и Александра и внук Петя.

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Женаты с 1990 года

От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press

Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе 31 год. Они доказали, что любовь, возникшая в молодости, может длиться всю жизнь. У пары есть двое детей — Иван и Елизавета. А совсем недавно Оксана и Филипп стали бабушкой и дедом. Внуком Олегом их осчастливил сын и его избранница, актриса Диана Пожарская.

А вы верите, что с одним человеком можно прожить в любви и согласии долгие-долгие годы?

Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Gennadii Usoev, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram