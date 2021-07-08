От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей
В российском шоу-бизнесе есть немало пар, которые своим примером доказали — любовь бывает долгой и неувядающей.
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Женаты с 2000 года
Их свела музыка. Близкое знакомство Анжелики Варум и Леонида Агутина состоялось на съемках популярного новогоднего шоу «Старые песни о главном». С тех пор они неразлучны. Свадьба знаменитостей состоялась в 2000-м, через три года после первого поцелуя. У пары есть дочь Елизавета, которая живет в США.
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Фото: www.instagram.com/agutinleonid/
Алла Пугачева и Максим Галкин
Женаты с 2011 года
Максим Галкин был влюблен в Примадонну с детства. Он и подумать не мог, что когда-то она станет его супругой. Галкин и Пугачева поженились в декабре 2011 года. Жили вместе они с 2005-го. В одном из интервью народная артистка проболталась, что роман с Максимом у нее начался еще в 2001-м, когда она была замужем за Филиппом Киркоровым.
Супруги живут в семейном замке в деревне Грязь и растят двойняшек Лизу и Гарри.
Александр и Алена Буйновы
Женаты с 1984 года
Фото: www.instagram.com/buinovofficial
Артист признается, что третья супруга, врач-косметолог Алена, стала для него самой желанной женщиной в мире. Они живут душа в душу уже 37 лет. В их отношениях было все: и страсть, и измены. Но мудрая женщина смогла сохранить семью.
Детей в этом браке у Александра Буйнова нет.
Дмитрий и Елена Маликовы
Женаты с 2000 года
Фото: www.instagram.com/steshamalikova
Дмитрий и Елена Маликовы вместе с 1992 года. Дмитрий влюбился в будущую супругу настолько, что не побоялся создать семью с женщиной на 7 лет старше и с ребенком. Отношения они узаконили, когда родилась их общая дочь Стефания. А три года назад Дмитрий и Елена стали родителями во второй раз — у них появился сын Марк.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова
Женаты с 1994 года
Фото: www.instagram.com/dima_pevtsov
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова счастливы в браке уже 27 лет. Их роман завязался тремя годами ранее во время съемок в фильме «Прогулка по эшафоту».
В августе 2007 года у пары родился долгожданный ребенок — сын Елисей.
Дмитрий Харатьян и Марина Майко
Женаты с 1997 года
Фото: www.instagram.com/marinamayko
Дмитрий Харатьян влюбился в Марину, когда той было всего 20 лет. Победительница конкурса красоты «Мисс Тирасполь» сразу приглянулась уже известному актеру. С 1990 года они живут вместе, а мужем и женой стали через 7 лет.
У супругов есть сын Иван, который уже тоже снимается в кино.
Никита и Татьяна Михалковы
Женаты с 1973 года
Фото: www.instagram.com/nadiamixalkova
Когда Михалковы познакомились, он был уже известным режиссером и актером, она — преуспевающей манекенщицей. Их первая встреча состоялась в Доме кино. Свадьбу влюбленные сыграли, когда Никита Михалков снимался в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».
У супругов есть трое детей — Анна, Артем и Надежда. Все они стали известными артистами.
Владимир и Тамара Винокур
Женаты с 1974 года
Фото: www.instagram.com/vladimir_vinokur
Владимир Винокур женился на артистке балета Тамаре Перваковой в 1974 году. Артист в течение 47 лет не устает признаваться жене в любви и благодарить ее за дочь. Анастасия, кстати, выбрала ту же профессию, что и ее мать в свое время, и стала успешной балериной.
Екатерина и Александр Стриженовы
Женаты с 1987 года
Фото: www.instagram.com/strizhenovae
Екатерина и Александр познакомились еще в школьные годы. Они вместе снимались в фильме «Лидер» 1984 года. В загс влюбленные пошли, как только достигли совершеннолетия. В 2021-м они отметят 34-ю годовщину со дня свадьбы.
У актеров есть две дочери — Анастасия и Александра и внук Петя.
Филипп Янковский и Оксана Фандера
Женаты с 1990 года
Фото: Gennadii Usoev/ Global Look press
Филипп Янковский и Оксана Фандера вместе 31 год. Они доказали, что любовь, возникшая в молодости, может длиться всю жизнь. У пары есть двое детей — Иван и Елизавета. А совсем недавно Оксана и Филипп стали бабушкой и дедом. Внуком Олегом их осчастливил сын и его избранница, актриса Диана Пожарская.
А вы верите, что с одним человеком можно прожить в любви и согласии долгие-долгие годы?
Фото и видео: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Gennadii Usoev, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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