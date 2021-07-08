От Пугачевой и Галкина до Стриженовых: самые крепкие браки российских знаменитостей

Максим Галкин был влюблен в Примадонну с детства. Он и подумать не мог, что когда-то она станет его супругой. Галкин и Пугачева поженились в декабре 2011 года. Жили вместе они с 2005-го. В одном из интервью народная артистка проболталась, что роман с Максимом у нее начался еще в 2001-м, когда она была замужем за Филиппом Киркоровым.

Супруги живут в семейном замке в деревне Грязь и растят двойняшек Лизу и Гарри.

Александр и Алена Буйновы

Женаты с 1984 года