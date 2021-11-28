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Поклонская похвасталась красивой жизнью в Кабо-Верде, а подписчики не оценили

В октябре Наталья Поклонская была назначена послом в африканское государство Кабо-Верде. На днях чиновница решила показать, как проходит утро ее выходного дня, и выложила соотвествующий ролик. Однако это пришлось по душе далеко не всем, подписчики забросали Поклонскую гневными комментариями, которые ей затем пришлось удалять.
Поклонская похвасталась красивой жизнью в Кабо-Верде, а подписчики не оценили

Российский политический и общественный деятель Наталья Поклонская поделилась в соцсети личными кадрами. 41-летняя посол России в африканской республике Кабо-Верде опубликовала ролик, демонстрирующий, как теперь проходит утро ее выходного дня. Поклонская последовательно запечатлела каждый этап от утреннего потягивания и умывания до первой чашки кофе и встречи с котом.

Попутно в видео можно рассмотреть интерьер дома, в котором живет посол Российской Федерации. Это двухэтажное строение с небольшим количеством просторных комнат и множеством окон.

Ролик вызвал вал критических комментариев, большинство из которых оказались удалены. Сейчас на странице Натальи остались только позитивные и в меру критические сообщения. «Наталья, можно ли построить такой роскошный замок на вашу зарплату? Не были бы вы чиновником, не спрашивал бы», — написал один из пользователей. Поклонская, впрочем, отвечать не стала.

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