Поклонская похвасталась красивой жизнью в Кабо-Верде, а подписчики не оценили
Российский политический и общественный деятель Наталья Поклонская поделилась в соцсети личными кадрами. 41-летняя посол России в африканской республике Кабо-Верде опубликовала ролик, демонстрирующий, как теперь проходит утро ее выходного дня. Поклонская последовательно запечатлела каждый этап от утреннего потягивания и умывания до первой чашки кофе и встречи с котом.
Попутно в видео можно рассмотреть интерьер дома, в котором живет посол Российской Федерации. Это двухэтажное строение с небольшим количеством просторных комнат и множеством окон.
Ролик вызвал вал критических комментариев, большинство из которых оказались удалены. Сейчас на странице Натальи остались только позитивные и в меру критические сообщения. «Наталья, можно ли построить такой роскошный замок на вашу зарплату? Не были бы вы чиновником, не спрашивал бы», — написал один из пользователей. Поклонская, впрочем, отвечать не стала.