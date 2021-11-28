Поклонская похвасталась красивой жизнью в Кабо-Верде, а подписчики не оценили

Попутно в видео можно рассмотреть интерьер дома, в котором живет посол Российской Федерации. Это двухэтажное строение с небольшим количеством просторных комнат и множеством окон.

Ролик вызвал вал критических комментариев, большинство из которых оказались удалены. Сейчас на странице Натальи остались только позитивные и в меру критические сообщения. «Наталья, можно ли построить такой роскошный замок на вашу зарплату? Не были бы вы чиновником, не спрашивал бы», — написал один из пользователей. Поклонская, впрочем, отвечать не стала.