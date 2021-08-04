От Погребняк и Тюльпановой сбежал бездомный, которому они хотели помочь начать новую жизнь
Мария Погребняк и Милана Тюльпанова решили организовать социальный проект, в рамках которого помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Первым их подопечным стал Александр, в прошлом тракторист, которого алкоголь привел к нищете. Девушки помогли мужчине вернуться к нормальной жизни – ему купили новую одежду, отвели к врачам и психологам и даже нашли ему новую работу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @milana_tulpanova
Мужчина этого, однако, не оценил – как пишет «Собеседник», он ушел с проекта и предпочел вернуться к прежней жизни.
«Идея этого проекта к нам пришла спонтанно, – говорит Милана. – Мы давно с Марией хотели сделать что-то хорошее для людей. Нам стало интересно, можно ли изменить жизнь асоциальных персонажей, если протянуть им руку помощи?
Шоу мы вели на наших Инстаграм-площадках. Мы нашли грамотного оператора, и потратили из личных средств порядка ста тысяч на преображение Александра, не считая рекламных моментов. К сожалению, после того, как мы трудоустроили Александра и отправили его в свободное плавание, он пропал».
По мнению Миланы, эта ситуация доказала, что таким людям привычнее вести их обычный образ жизни.
«Как выяснилось, он вернулся к старому образу жизни, мы только на днях нашли его, Мария поедет к нему на встречу. Эта история в очередной раз доказывает, что асоциальным людям нравится вести такой образ жизни. Мы пока в процессе съемок этого персонажа, но у нас уже есть героиня для будущих выпусков», – добавила Милана.
Фото: Instagram Миланы Тюльпановой и Марии Погребняк
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