От Погребняк и Тюльпановой сбежал бездомный, которому они хотели помочь начать новую жизнь

Мужчина этого, однако, не оценил – как пишет «Собеседник», он ушел с проекта и предпочел вернуться к прежней жизни.

«Идея этого проекта к нам пришла спонтанно, – говорит Милана. – Мы давно с Марией хотели сделать что-то хорошее для людей. Нам стало интересно, можно ли изменить жизнь асоциальных персонажей, если протянуть им руку помощи?

Шоу мы вели на наших Инстаграм-площадках. Мы нашли грамотного оператора, и потратили из личных средств порядка ста тысяч на преображение Александра, не считая рекламных моментов. К сожалению, после того, как мы трудоустроили Александра и отправили его в свободное плавание, он пропал».