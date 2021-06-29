От небольшой лавочки в Рязани до косметической империи: история Макса Фактора

Мальчишкой Максимилиан сменил несколько профессий: был подмастерьем изготовителя париков, помощником аптекаря, в 13 лет учился у знаменитого немецкого парикмахера. А через год юный Факторович начал самостоятельную жизнь: паренек покинул отчий дом, отправился в Москву, где стал работать помощником гримера в Большом театре.

Служба в армии приостановила стремительное развитие карьеры Максимилиана. Но сразу после дембеля молодой, хваткий и предприимчивый Максимилиан открыл в Рязани свою первую лавку. Там он продавал парики, парфюмерию, кремы и румяна собственного производства. С этого момента начался его большой путь в мир косметики, где он обретет статус легенды.

Следующим пунктом назначения Факторовича стал Санкт-Петербург. Здесь он работал в Оперном театре. В те годы имя Максимилиана уже было на слуху у знати. Дамы высшего общества знали, что он может подсказать, как им стать еще красивее.