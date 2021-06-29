От небольшой лавочки в Рязани до косметической империи: история Макса Фактора
Настоящее имя Макса Фактора — Максимилиан Факторович. Он родился в еврейской семье, по одной версии — 15 сентября 1872 года, по другой — в 1977-м в городе Здуньска-Воля. Тогда это была территория Российской империи. В семье, кроме будущего магната, росли еще больше 10 детей.
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Фото: East News
Максимилиан, начал работать с измальства, чтобы помочь отцу и матери прокормить семью. В 7 лет он продавал апельсины и конфеты в фойе театра. И уже тогда увлекся прекрасным и впервые прикоснулся к искусству.
Мальчишкой Максимилиан сменил несколько профессий: был подмастерьем изготовителя париков, помощником аптекаря, в 13 лет учился у знаменитого немецкого парикмахера. А через год юный Факторович начал самостоятельную жизнь: паренек покинул отчий дом, отправился в Москву, где стал работать помощником гримера в Большом театре.
Служба в армии приостановила стремительное развитие карьеры Максимилиана. Но сразу после дембеля молодой, хваткий и предприимчивый Максимилиан открыл в Рязани свою первую лавку. Там он продавал парики, парфюмерию, кремы и румяна собственного производства. С этого момента начался его большой путь в мир косметики, где он обретет статус легенды.
Следующим пунктом назначения Факторовича стал Санкт-Петербург. Здесь он работал в Оперном театре. В те годы имя Максимилиана уже было на слуху у знати. Дамы высшего общества знали, что он может подсказать, как им стать еще красивее.
Фото: Getty Images
В 1904 году Максимилиан Факторович решается покинуть Российскую империю. Он бежит в США с женой, двумя сыновьями и дочкой. Для этого он использовал хитрость. Знакомый доктор подыграл Максимилиану, сообщив, что тот серьезно болен. Для достоверности Факторович наложил себе желтоватый грим. Комиссия постановила — нужно лечение. И Факторович отпустили на лечение в Карловы Вары, оттуда он уже перебрался в США.
В Америке он сократил имя до более благозвучного в тех местах Макса Фактора, и с помощью дяди и брата открыл в Сент-Луисе свою первую парикмахерскую и небольшой магазин парфюмерии. Дела шли в гору, и уже через четыре года преуспевающий Фактор перебрался в Лос-Анджелес и открыл магазин побольше неподалеку от Фабрики Грез.
«Каждая дама достойна получить немного гламура в жизни», — такой философии придерживался Макс Фактор, поднимая красоту обычных женщин до красоты див Голливуда.
Магазин Макса Фактора был дистрибьютором двух крупнейших производителей грима — компаний «Майнор» и «Лейхнер».
С развитием кинематографа индустрия столкнулась с проблемой — жирный театральный грим отвратительно смотрелся на актрисах кино. «Омерзительно», — так говорил о нем Фактор. И тогда он разработал косметику для актрис кино. Первым делом он предложил 12 вариантов жидкого тона, что позволило актерам не терять подвижность мимики и выглядеть в кадре естественно.
Вскоре слава о владельце магазина косметике и изготовителе париков облетела общество голливудских красоток. Его клиентками позже стали Марлен Дитрих, Грета Гарбо и другие знаменитости.
«Грим нельзя считать удачным, если он заметен. Он хорош, только если посторонний не может догадаться, что вы загримированы». Макс Фактор
Фото: Getty Images
С 1916 года магазины Фактора стали пользоваться популярностью: рядовые «приличные» женщины, которым ранее считалось неприлично пользоваться косметикой, следили за кино особенно пристально. Они знали, если на какой-то актрисе появилась новая косметика, ее можно будет найти в магазине Макса Фактора.
В 1928 году косметолог представил новую линию, созданную специально для черно-белого кино. За эту работу (и за общий вклад в развитие киноискусства) Фактор получил премию «Оскар».
В 1935 году он сделал очередной прорыв в своей индустрии: открыл «Студию макияжа Макса Фактора», где работало четыре кабинета разного цвета по количеству вариантов цветовой гармонии, в соответствии с которой женщинам разных типов внешности подбирали идеальный макияж.
Кабинет для блондинок (голубой) представляла Джин Харлоу, для рыжих (зеленый) — Джинджер Роджерс, для брюнеток (розовый) — Клодет Кольбер, а для шатенок (персиковый) — Рошель Хадсон.
Фото: East News
Фактор изобрел накладные ресницы, тушь для ресниц, блеск для губ. Он же ввел в обиход выражение make up.
В Голливуде его называли маленьким гением. Его рост был всего 150 см. Но зато он был непревзойденным в своем искусстве, которое откровенно называл бизнесом. Из-за комичного акцента сыновья не разрешали ему давать интервью, это случалось в редких случаях.
Жизнь Макса Фактора оборвалась на пике его карьеры, когда империя разрасталась (косметика продавалась уже в 80 странах), а он был востребован в Голливуде. Факто скончался в 1938 году. После его смерти дело продолжил сын Фрэнк. В дань памяти отцу он сменил имя и стал называть себя Макс Фактор-младший.
«Женщины не рождаются роскошными, они создают себя сами». Макс Фактор
В 1984 году в бывшей студии Max Factor в Голливуде открыли музей его имени. Сейчас бренд принадлежит Procter & Gamble.
На аллее Славы в Голливуде есть именная звезда Макса Фактора.
Фото и видео: Getty Images, East News, Courtesy Everett Collection, MaxFactorAU
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