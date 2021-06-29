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От небольшой лавочки в Рязани до косметической империи: история Макса Фактора

Его жизнеописание могло бы лечь в основу сценария для голливудского фильма. Родился в царской Российской Империи, работал в лучших театрах, бежал в США, стремясь спасти свою жизнь. Основал косметическую империю, превратив обычных женщин в таких же красавиц, как и кинодивы. «Каждая заслуживает получить немного гламура», — говорил он. Так кем же был Макс Фактор?
От небольшой лавочки в Рязани до косметической империи: история Макса Фактора

Настоящее имя Макса Фактора — Максимилиан Факторович. Он родился в еврейской семье, по одной версии — 15 сентября 1872 года, по другой — в 1977-м в городе Здуньска-Воля. Тогда это была территория Российской империи. В семье, кроме будущего магната, росли еще больше 10 детей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Макс Фактор и Ида Лупина, 1936 год

Фото: East News

Максимилиан, начал работать с измальства, чтобы помочь отцу и матери прокормить семью. В 7 лет он продавал апельсины и конфеты в фойе театра. И уже тогда увлекся прекрасным и впервые прикоснулся к искусству.

Мальчишкой Максимилиан сменил несколько профессий: был подмастерьем изготовителя париков, помощником аптекаря, в 13 лет учился у знаменитого немецкого парикмахера. А через год юный Факторович начал самостоятельную жизнь: паренек покинул отчий дом, отправился в Москву, где стал работать помощником гримера в Большом театре.

Служба в армии приостановила стремительное развитие карьеры Максимилиана. Но сразу после дембеля молодой, хваткий и предприимчивый Максимилиан открыл в Рязани свою первую лавку. Там он продавал парики, парфюмерию, кремы и румяна собственного производства. С этого момента начался его большой путь в мир косметики, где он обретет статус легенды.

Следующим пунктом назначения Факторовича стал Санкт-Петербург. Здесь он работал в Оперном театре. В те годы имя Максимилиана уже было на слуху у знати. Дамы высшего общества знали, что он может подсказать, как им стать еще красивее.

Макс Фактор с сотнями губных помад

Макс Фактор с сотнями губных помад

Фото: Getty Images

В 1904 году Максимилиан Факторович решается покинуть Российскую империю. Он бежит в США с женой, двумя сыновьями и дочкой. Для этого он использовал хитрость. Знакомый доктор подыграл Максимилиану, сообщив, что тот серьезно болен. Для достоверности Факторович наложил себе желтоватый грим. Комиссия постановила — нужно лечение. И Факторович отпустили на лечение в Карловы Вары, оттуда он уже перебрался в США.

В Америке он сократил имя до более благозвучного в тех местах Макса Фактора, и с помощью дяди и брата открыл в Сент-Луисе свою первую парикмахерскую и небольшой магазин парфюмерии. Дела шли в гору, и уже через четыре года преуспевающий Фактор перебрался в Лос-Анджелес и открыл магазин побольше неподалеку от Фабрики Грез.

«Каждая дама достойна получить немного гламура в жизни», — такой философии придерживался Макс Фактор, поднимая красоту обычных женщин до красоты див Голливуда.

Магазин Макса Фактора был дистрибьютором двух крупнейших производителей грима — компаний «Майнор» и «Лейхнер».

С развитием кинематографа индустрия столкнулась с проблемой — жирный театральный грим отвратительно смотрелся на актрисах кино. «Омерзительно», — так говорил о нем Фактор. И тогда он разработал косметику для актрис кино. Первым делом он предложил 12 вариантов жидкого тона, что позволило актерам не терять подвижность мимики и выглядеть в кадре естественно.

Вскоре слава о владельце магазина косметике и изготовителе париков облетела общество голливудских красоток. Его клиентками позже стали Марлен Дитрих, Грета Гарбо и другие знаменитости.

«Грим нельзя считать удачным, если он заметен. Он хорош, только если посторонний не может догадаться, что вы загримированы». Макс Фактор

Макс Фактор демонстрирует актрисе новую косметику

Макс Фактор демонстрирует актрисе новую косметику

Фото: Getty Images

С 1916 года магазины Фактора стали пользоваться популярностью: рядовые «приличные» женщины, которым ранее считалось неприлично пользоваться косметикой, следили за кино особенно пристально. Они знали, если на какой-то актрисе появилась новая косметика, ее можно будет найти в магазине Макса Фактора.

В 1928 году косметолог представил новую линию, созданную специально для черно-белого кино. За эту работу (и за общий вклад в развитие киноискусства) Фактор получил премию «Оскар».

В 1935 году он сделал очередной прорыв в своей индустрии: открыл «Студию макияжа Макса Фактора», где работало четыре кабинета разного цвета по количеству вариантов цветовой гармонии, в соответствии с которой женщинам разных типов внешности подбирали идеальный макияж.

Кабинет для блондинок (голубой) представляла Джин Харлоу, для рыжих (зеленый) — Джинджер Роджерс, для брюнеток (розовый) — Клодет Кольбер, а для шатенок (персиковый) — Рошель Хадсон.

Рошель Хадсон — любимая актриса и модель Макса Фактора

Рошель Хадсон — любимая актриса и модель Макса Фактора

Фото: East News

Фактор изобрел накладные ресницы, тушь для ресниц, блеск для губ. Он же ввел в обиход выражение make up.

В Голливуде его называли маленьким гением. Его рост был всего 150 см. Но зато он был непревзойденным в своем искусстве, которое откровенно называл бизнесом. Из-за комичного акцента сыновья не разрешали ему давать интервью, это случалось в редких случаях.

Жизнь Макса Фактора оборвалась на пике его карьеры, когда империя разрасталась (косметика продавалась уже в 80 странах), а он был востребован в Голливуде. Факто скончался в 1938 году. После его смерти дело продолжил сын Фрэнк. В дань памяти отцу он сменил имя и стал называть себя Макс Фактор-младший.

«Женщины не рождаются роскошными, они создают себя сами». Макс Фактор

В 1984 году в бывшей студии Max Factor в Голливуде открыли музей его имени. Сейчас бренд принадлежит Procter & Gamble.

На аллее Славы в Голливуде есть именная звезда Макса Фактора.

Фото и видео: Getty Images, East News, Courtesy Everett Collection, MaxFactorAU

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