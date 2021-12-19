От Криса Нота ушла жена после обвинений в трех изнасилованиях

39-летняя супруга «Мистера Бига» Тара Уилсон в шоке от обвинений в сторону ее мужа. И ей сложно не верить им, ведь уже три девушки в подробностях рассказали о сексуальных домогательствах со стороны актера.

«Он может быть не моногамным, его жена ничего не знала. Если что-то все же произошло, то он виноват в этом», — рассказал источник TheSun.

Крис Нот категорически отрицает нападки женщин в свою сторону и утверждает, что все связи с ними были по обоюдному согласию. Предполагаемые жертвы актера не знакомы друг с другом и отмечают, что решились рассказать правду после премьеры продолжения «Секса в большом городе», который взбудоражил старые воспоминания. «Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад - "нет" всегда означает "нет" - это та грань, которую я не переступал. Все встречи происходили по обоюдному согласию», — заявил актер.

Крис Нот познакомился со своей женой, актрисой Тарой Уилсон в 2001 году, но поженилась пара только спустя 10 лет. В браке родились два сына: 13-летний Орион и годовалый Китс.

Сейчас Тара не общается с мужем и не планирует встречать с ним Рождество. «Она в Лос-Анджелесе и очень расстроена… у нее не все хорошо. Они планировали провести Рождество вместе, но теперь это неизвестно», — сообщает источник.