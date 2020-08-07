От милой девушки до копии Майкла: как Ла Тойя Джексон выглядела до пластики

Семья Джексонов — Майкла и его многочисленных братьев и сестер — не один десяток лет ярким созвездием сияет на небосклоне мировой поп-музыки. К сожалению, Майкл Джексон ушел из жизни в 50-летнем возрасте в 2009 году, но память о нем живет не только в сердцах миллионов поклонников по всему миру, но и во внешности его старшей сестры Ла Тойи. Поклонники уверены, что некогда популярная певица, модель и писательница стала точной копией своего легендарного брата.

Ла Тойя Ивонн Джексон родилась 29 мая 1956 года и стала пятым ребенком в семье Джо и Кэтрин Джексон. Девочка росла застенчивым ребенком, мечтала об адвокатской карьере, но властный отец настоял на том, чтобы дочь продолжила семейное дело и пошла в шоу-бизнес.