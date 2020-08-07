От милой девушки до копии Майкла: как Ла Тойя Джексон выглядела до пластики
Фото: Getty Images
Семья Джексонов — Майкла и его многочисленных братьев и сестер — не один десяток лет ярким созвездием сияет на небосклоне мировой поп-музыки. К сожалению, Майкл Джексон ушел из жизни в 50-летнем возрасте в 2009 году, но память о нем живет не только в сердцах миллионов поклонников по всему миру, но и во внешности его старшей сестры Ла Тойи. Поклонники уверены, что некогда популярная певица, модель и писательница стала точной копией своего легендарного брата.
Ла Тойя Ивонн Джексон родилась 29 мая 1956 года и стала пятым ребенком в семье Джо и Кэтрин Джексон. Девочка росла застенчивым ребенком, мечтала об адвокатской карьере, но властный отец настоял на том, чтобы дочь продолжила семейное дело и пошла в шоу-бизнес.
В юношеском возрасте Ла Тойя вместе с сестрами Ребби и Джанет под руководством отца организовали музыкальную группу, но коллектив быстро распался, и девушка начала сольную карьеру.
За пятнадцать лет на сцене Ла Тойя Джексон выпустила девять студийных альбомов, однако достичь успеха знаменитого брата певице не удалось. По слухам, именно из-за этого в 1993 году разгорелся скандал — сестра публично обвинила Майкла в педофилии.
Особое влияние на стиль темнокожей певицы оказал ее супруг — ее агент Джек Гордон, за которого она вышла замуж в 1989 году (брак распался через восемь лет). В том же году фотография Ла Тойи украсила обложку Playboy, что немало шокировало поклонников. Сестра Майкла Джексона впоследствии признавалась, что сделала это, «чтобы показать моим родителям, что они не могут мне больше диктовать, что я контролирую свою жизнь».
Внешности молодой Ла Тойи Джексон были присущи типичные афроамериканские черты — широкий нос, крупные черты лица, пышная копна жестких черных кудрей. Так же, как и Майкл, его сестра начала экспериментировать с цветом кожи. Огромным недостатком певице казался ее нос — на ее счету несколько операций по коррекции его формы. Пластические хирурги даже предполагают, что спинка носа Ла Тойи Джексон может не выдержать и сломаться. «Ла Тойе слишком сузили ноздри, из-за этого лицо смотрится непропорционально. Получился эффект «прищепки». Нос звезды как будто постоянно меняется — он становится все меньше и меньше с каждым годом. Я подозреваю, что у нее было несколько ринопластик», – цитировал специалиста Radar Online.
Фото: Instagram/@latoyajackson
Одно из самых заметных изменений во внешности Ла Тойи — острый подбородок и ярко выраженные скулы — так же, как и Майкл, его сестра делала ментопластику и вставляла импланты. Это повлияло на форму лица сестры Джексона, сделав его неестественно широким.
Многочисленные подтяжки лица, блефаропластика, которая сделала словно навыкате и так не маленькие глаза Ла Тойи — невозможно подсчитать количество хирургических вмешательств в ее внешность. Длинные и пышные накладные ресницы еще больше привлекают внимание к широко распахнутым глазам Джексон.
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Globallookpress
Несколько лет назад Ла Тойю Джексон сравнили с Джокером. Очередная коррекция некогда симпатичной формы губ превратила улыбку бывшей певицы в зловещий оскал.
Природа не наградила сестру Майкла Джексона пышной грудью, поэтому Ла Тойя решила это исправить в кабинете хирурга. Стоит отметить, что новые формы смотрятся весьма гармонично, даже несмотря на их активную демонстрацию в откровенных нарядах.
Фото: picture alliance/Global Look Press
На сегодняшний день 64-летняя Ла Тойя Джексон периодически появляется на светских мероприятиях, ведет Instagram и ездит по миру с рассказами о любимом брате Майкле.
О том, как со временем меняется внешность знаменитостей, читайте в нашей постоянной рубрике «Было-стало».
Фото: Instagram/@latoyajackson, Global Look Press, East News, Getty Images
Видео: YouTube/TopPop, Vevo
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!