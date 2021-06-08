От Лободы ушла продюсер после 11 лет работы из-за скандала с Киркоровым
Светлана Лобода осталась без продюсера – Натэлла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с ней после 11 лет совместной работы. Этому предшествовал скандал Натэллы с Филиппом Киркоровым. Все началось с того, что Крапивина жестко осудила номер музыканта с Давидом на премии «МУЗ-ТВ», заявив, что это «паноптикум в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natellakrapivina
Кроме того, она добавила, что шоу-бизнес стал напоминать ей «цирк уродов», когда Моргенштерн стал главным ньюсмейкером мероприятия, а Светлана Лобода задала такую высокую планку своим выступлением, что всем другим до нее очень далеко.
Киркоров в долгу не остался, и записал видеообращение, где обвинил ее в плагиате.
«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность», — заявил певец.
После этого инцидента Крапивина решила прекратить работать с Лободой.
«все бесконечное конец свой обретает.. с сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», написала Крапивина.
Фото: Instagram Нателлы Крапивиной, Филиппа Киркорова, Светланы Лободы
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