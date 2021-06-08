От Лободы ушла продюсер после 11 лет работы из-за скандала с Киркоровым

Киркоров в долгу не остался, и записал видеообращение, где обвинил ее в плагиате.

«Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души — это и есть популярность», — заявил певец.

После этого инцидента Крапивина решила прекратить работать с Лободой.