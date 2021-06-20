От Роналду и Бэкхема до Пеле: самые звездные футболисты в истории
За все время существования футбола лучшими игроками признавались сотни спортсменов, сумевшие показать безупречное владение мячом и выносливость.
Сегодня успех считается не только в количестве забитых голов, но и в дорогих рекламных контрактах. Многие топовые футболисты могут зарабатывать больше на своей известности в Instagram, чем она поле.
Самый популярный человек в мире по количеству подписчиков, и по совместительству футболист – Криштиану Роналду. На данный момент на звезду подписаны 302 млн человек.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Лионель Месси второй по популярности в Instagram футболист и рекордсмен по числу «Золотых мячей» – 6.
Дэвид Бэкхэм, завершивший спортивную карьеру в 2013 году, до сих пор является одним из самых известных футболистов за всю историю. Обладатель «Серебряного мяча» в 2001 году и многократный чемпион Английской премьер-лиги продолжил карьеру в качестве модели и блогера, снимаясь для рекламных кампаний известных брендов.
Неймар – 29-летний бразильский футболист, который по своим успехам «догоняет» Месси и Роналду. В 2017 году журнал Time включил Неймара в список 100 самых влиятельных людей мира.
Роналдиньо – еще один знаменитый бразильский футболист, который большую часть карьеры играл за испанский клуб «Барселона». Завершил карьеру в 2018 году в возрасте 38 лет.
Фото: Global Look Press
Известный футболист Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории. 48-летний француз после завершения карьеры стал успешным тренером.
21-летний Килиан Мбаппе стал чемпионом мира всего в 19 лет. Французскому футболисту пророчат большое будущее.
Полузащитник Хамес Родригес из Колумбии имеет многомиллионную армию поклонников в Instagram, а на поле поражает своей игрой. На данный момент спортсмен состоит в команде «Эвертон».
Шведская звезда футбола Златан Ибрагимович считается одним из самых непредсказуемых игроков. 39-летний спортсмен играет за итальянский «Милан».
В 2013 году «Реал Мадрид» совершил трансфер британца Гарета Бейла из «Тоттенхэма» за 100 млн евро. Это рекордная трансферная стоимость футболиста за всю историю.
Фото: Global Look Press
Известный игрок прошлого века – Мишель Платини. Спортсмен был награжден премией «Золотой мяч» три года подряд с 1983 по 1985 год. По версии международная федерация футбольной истории и статистики входит в десятку лучших футболистов в мире.
Аргентинская звезда футбола Диего Марадона занимает пятое место среди лучших игроков прошлого века. Легенда футбола умер 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.
Еще одна звезда XX века – бразильский футболист Пеле. Единственный в мире игрок, который становился чемпионом мира три раза. Является лучшим футболистом прошлого века по версии множества спортивных изданий и международной футбольной федерации.
Фото: Global Look Press
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