От Роналду и Бэкхема до Пеле: самые звездные футболисты в истории

За все время существования футбола лучшими игроками признавались сотни спортсменов, сумевшие показать безупречное владение мячом и выносливость.

Сегодня успех считается не только в количестве забитых голов, но и в дорогих рекламных контрактах. Многие топовые футболисты могут зарабатывать больше на своей известности в Instagram, чем она поле.

Самый популярный человек в мире по количеству подписчиков, и по совместительству футболист – Криштиану Роналду. На данный момент на звезду подписаны 302 млн человек.