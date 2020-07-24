От красотки до жертвы неудачной пластики: как выглядела Мелани Гриффит в молодости
Фото: East News
Мелани Гриффит родилась в актерской семье: ее мать Типпи хедрен была звездой хичкоковских «Птиц», отец также играл в кино. И путь их дочери был предопределен: впервые на экране малышка с большими глазами и рыжеватыми волосами появилась в возрасте 9 месяцев в рекламном ролике.
Фото: www.instagram.com/melaniegriffith/
В большое кино Мелани попала уже подростком, а первую большую роль 18-летняя актриса получила в фильме Артура Пенна 1975 года «Ночные ходы».
Фото: Kinopoisk.ru
Веснушки, непосредственность, красивые волосы пшеничного цвета и актерский талант Мелани Гриффит — все это режиссеры оценили, и предложения сниматься в кино посыпались одно за одним. За пару лет юная красотка сыграла в 6 фильмах, и позже не сбавляла темп работы.
В 14 лет Мелани начала встречаться с 22-летним актером Доном Джонсоном, который снимался с ее матерью. И в 1976 году они в первый раз отправились к алтарю, но брак молодых и амбициозных актеров был недолгим, через несколько месяцев они развелись.
Фото: www.instagram.com/melaniegriffith/
В 1970-1980-х годах карьера Гриффит была такой успешной и стремительной, что ей могли бы позавидовать многие актрисы, впрочем, как и ее внешности, к модификации которой Мелани еще не приступила. В то время она снялась в таких кинохитах, как «Подставное тело», «Дикая штучка», «Полиция Майами: отдел нравов» и других.
Фото: Кадр фильма
Мелани была востребованной не только в Голливуде, но и в делах амурных. Через пять после первого развода — в 1981-м — актриса вышла замуж за актера кубинского происхождения Стивена Бауэра и родила от знойного красавца своего первенца — сына Александра. Впрочем и вторая попытка обрести семейное счастье оказалась для Мелани неудачной, этот союз продержался всего 8 лет.
Фото: Getty Images
Второй развод актриса переживала тяжело, пристрастилась к запрещенным веществам и угодила в реабилитационную клинику, что едва не стоило ей карьеры. Пагубные привычки отразились на внешности Мелани, но постепенно она пришла в форму. И после выздоровления Гриффит вновь сошлась с Доном Джонсоном — они во второй раз стали мужем и женой. В этом браке у них родилась дочь Дакота, которая пошла по стопам родителей и стала успешной актрисой.
В течение нескольких лет Гриффит и Джонсон то сходились, то расходились, и в итоге в мае 1995 года расстались окончательно.
В 90-е годы прошлого столетия Мелани все еще удерживала статус секс-символа: голубые глаза, светлые волосы и обворожительная улыбка сводили с ума мужчин по всему миру. Не устоял перед такой красотой и Антонио Бандерас.
Знакомство актеров произошло в на съемочной площадке фильма «Двое — это слишком». Страсть вспыхнула молниеносно, но тогда влюбленные оба переживали непростое время разводов (Мелани во второй раз расставалась с Доном, а Антонио — с первой женой Аной Лесой), но сразу, как только формальности были улажены, Гриффит вышла замуж за Бандераса. В 1996 году у них родилась дочь Стелла.
Фото: Getty Images
С годами красота Мелани начала угасать и актриса начала искать спасение в кабинетах пластических хирургов. Сначала Гриффит решила подкорректировать нос, но врач попался неумелый — и испортил эту часть лица артистки, повредив перегородку. Впрочем, неудача не остановила актрису.
Она принялась менять скулы, делать подтяжки и усиленно пользоваться бьюти-процедурами. В итоге лицо артистки стало терять естественность, а перемены во внешности приходилось скрывать под толстым слоем грима и косметики.
Фото: Кадр фильма
В начале 2000-х стало очевидным, что от былой привлекательности Гриффит не остается и следа. И дело было не только в возрасте, но и в маниакальной страсти ложиться под нож хирурга. Актриса даже накачала свои от природы красивые губы филлерами, из-за чего они лишились своей правильной формой и расплылись. Впрочем, Антонио Бандерас любил ее и такой и не отговаривал от экспериментов над собой.
Фото: East News
В последние 10-15 лет Гриффит снимается в основном в сериалах, озвучивает мультфильмы. Время нещадно забирает красоту артистки, и она сама прикладывает к этому руку. Если раньше пресса писала о Гриффит как об одной из самых привлекательных и талантливых актрис Голливуда, то теперь она все чаще попадает в таблоиды, где рассказывают о жертвах неудачных пластических операций.
Фото: East News
Впрочем, 62-летняя Мелани не унывает: она блистает на красных дорожках, занимается детьми и помогает им строить карьеры, общается со всеми тремя бывшими мужьями (в 2014-м они с Бандеросом развелись, оставшись друзьями) и называет их всех семьей.
В 2020 году на экраны вышел фильм «Ассистент звезды», где звездой была дочь Гриффит Дакота Джонсон, а ее знаменитой матери досталась эпизодическая роль. В ближайшее время с участием Мелани отправят в производство сразу два фильма «Акил» и «Столкновение с ветром», но когда зрители увидят их, пока неизвестно. Видимо талант актрисы по-прежнему ценят выше, чем ее лицо, которое она изменила до неузнаваемости.
Фото и видео: Instagram Мелани Грифиит, Дакоты Джонсон, East News, Getty Images, кадры фильмов
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