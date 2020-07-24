От красотки до жертвы неудачной пластики: как выглядела Мелани Гриффит в молодости

Веснушки, непосредственность, красивые волосы пшеничного цвета и актерский талант Мелани Гриффит — все это режиссеры оценили, и предложения сниматься в кино посыпались одно за одним. За пару лет юная красотка сыграла в 6 фильмах, и позже не сбавляла темп работы.

В 14 лет Мелани начала встречаться с 22-летним актером Доном Джонсоном, который снимался с ее матерью. И в 1976 году они в первый раз отправились к алтарю, но брак молодых и амбициозных актеров был недолгим, через несколько месяцев они развелись.