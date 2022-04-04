От гардеробщика до телезвезды: кем работал Дмитрий Нагиев до того, как стал известным
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Сейчас Нагиев востребованный актер и кумир миллионов, но каким он был до того, как попал в телевизор? По словам бывшей одноклассницы Дмитрия, он был задирой и двоечником: «Девочек дергал за косички, бегал на переменах. Все время требовал списать».
Именно в школьные годы в Дмитрии разглядели актерский талант. На одном из школьных вечеров он сыграл Бабу-ягу так, что смехом заливался весь зал. Тогда никто и предположить не мог, во что это выльется.
Семья Нагиева была небогатой и ему приходилось самому зарабатывать на жизнь. Он занимался перепродажей труднодоступных в СССР вещей: джинсы, жвачка и т.д. Помимо этого Дмитрий работал в гардеробе, сообщает «Комсомольская правда».
По словам старых друзей Дмитрия, своего успеха он добился благодаря усердию и целеустремленности. «Он был стильный, модный, выделялся на курсе от других – да, это было еще в институте, респект ему за это. И мы видим, во что это вылилось. Он себя сделал с нуля. Родители у него простые, а он методично строил карьеру. Он себя сделал пошагово: все на банкет идут, а он уходит, все гулять, а он - домой. Он готовился быть звездой. Он к этому шел и добился этого», — рассуждает приятель актера Игорь Лифанов. Друзья детства, учителя и одноклассники пристально следят за карьерой Дмитрия Нагиева и гордятся тем, что знакомы с ним.
Фото: Global Look Press