От гардеробщика до телезвезды: кем работал Дмитрий Нагиев до того, как стал известным

Сейчас Нагиев востребованный актер и кумир миллионов, но каким он был до того, как попал в телевизор? По словам бывшей одноклассницы Дмитрия, он был задирой и двоечником: «Девочек дергал за косички, бегал на переменах. Все время требовал списать».

Именно в школьные годы в Дмитрии разглядели актерский талант. На одном из школьных вечеров он сыграл Бабу-ягу так, что смехом заливался весь зал. Тогда никто и предположить не мог, во что это выльется.

Семья Нагиева была небогатой и ему приходилось самому зарабатывать на жизнь. Он занимался перепродажей труднодоступных в СССР вещей: джинсы, жвачка и т.д. Помимо этого Дмитрий работал в гардеробе, сообщает «Комсомольская правда».