От Елизаветы II до леди Дианы: самые красивые матери королевской семьи Великобритании

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в апреле 2011 года. После свадьбы супруги получили от королевы титул гецога и герцогини Кембриджских. Ее Величество настолько соблаговолит супруге внука и ценит все то, что она делает для королевской семьи, что наградила ее высшим титулом Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена.

Первенец пары — принц Джордж — родился в июле 2013-го, через два года после свадьбы родителей. И злопыхатели шептались, что Кейт бесплодна, раз не понесла сразу после бракосочетания. Но в итоге «бесплодная» герцогиня еще дважды радовала супруга и семью появлением малышей. В мае 2015-го родилась принцесса Шарлотта, а в апреле 2018-го — принц Луи.

И каждый раз Кейт Миддлтон появлялась на публике в рекордно короткие сроки после родов. Так, после появления на свет Луи счастливый принц Уильям забрал жену и новорожденного сына из госпиталя буквально через несколько часов после важного события.

Принцесса Евгения

Дети: Август