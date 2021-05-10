От Елизаветы II до леди Дианы: самые красивые матери королевской семьи Великобритании
Фото: Getty Images
Принцесса Диана
Дети: Уильям и Гарри
Фото: Getty Images
Жена старшего сына Елизаветы II, принца Чарльза, принцесса Диана дважды становилась матерью. У леди Дианы была многомиллионная армия поклонников по всему миру. Скромная и красивая принцесса была объектом фотоохоты папарацци. После ее ухода из жизни остались тысячи фото, и особенно прекрасна она в моменты истинного счастья, когда была со своими сыновьями Уильямом и Гарри.
Зара Филлипс
Дети: Миа, Лена, Лукас
Фото: Getty Images
Внучка Елизаветы II (дочь принцессы Анны) Зара Филлипс после замужества с рэгбистом Майком Тиндоллом оставила девичью фамилию. У супругов растут трое детей. Старушю дочь Мию Зара родила в январе 2014-го, младшая Лена появилась на свет в июне 2018-го. Между ними Зара пережила два выкидыша.
Сын Филлипс и Тиндалла Лукас преподнес сюрприз родителям, решив родиться раньше срока. Поэтому внучка королевы не успела доехать до больницы и малыш появился на свет в ванной комнате дома.
Принцесса Софи
Дети: Луиза и Джеймс
Фото: Getty Images
Жена младшего сына королевы Эварда, принцесса Софи, носящая титул графини Уэссекской, подарила супругу двоих детей. Оба раза роды Софи были сложными, тем радостнее была встреча родителей с новорожденными малышами.
Старший ребенок пары — леди Луиза (по согласованию с Елизаветой II все девочки, рожденные у пары, будут называться леди) — родилась в ноябре 2003 года. Софи сделали экстренное кесарево сечение из-за подозрения на патологии плаценты. Малышка появилась на свет слабой и недоношенной. Кроме того и мать, и дитя потеряли много крови. Из-за тяжелых родов жены принц Эвард прервал свое турне Маврикия и поспешил к супруге.
В декабре 2007-го они стали родителями во второй раз: графа и графини Уэссекских родился сын Джеймс, носящий от рождения титул не принца, а виктонта Северна.
Кейт Миддлтон
Дети: Джордж, Шарлотта, Луи
Фото: East News
Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в апреле 2011 года. После свадьбы супруги получили от королевы титул гецога и герцогини Кембриджских. Ее Величество настолько соблаговолит супруге внука и ценит все то, что она делает для королевской семьи, что наградила ее высшим титулом Дамы Большого Креста Королевского Викторианского ордена.
Первенец пары — принц Джордж — родился в июле 2013-го, через два года после свадьбы родителей. И злопыхатели шептались, что Кейт бесплодна, раз не понесла сразу после бракосочетания. Но в итоге «бесплодная» герцогиня еще дважды радовала супруга и семью появлением малышей. В мае 2015-го родилась принцесса Шарлотта, а в апреле 2018-го — принц Луи.
И каждый раз Кейт Миддлтон появлялась на публике в рекордно короткие сроки после родов. Так, после появления на свет Луи счастливый принц Уильям забрал жену и новорожденного сына из госпиталя буквально через несколько часов после важного события.
Принцесса Евгения
Дети: Август
Фото: www.instagram.com/princesseugenie/
Младшая дочь сына Елизаветы II Эндрю, герцога Йорксого, принцесса Евгения, вышла замуж за своего давнего возлюбленного Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года. Их пока единственный ребенок, сын Август (Огаст в английском произношении) родился 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд.
В Instagram принцесса Евгения иногда показывает фото малыша.
Елизавета II
Дети: Чарльз, Анна, Эндрю, Эдвард
Фото: www.instagram.com/theroyalfamily
Королева Елизавета впервые стала матерью в ноябре 1948 года, когда еще была принцессой Элизабет. Старший сын будущей королевы и ее супруга Филиппа Маунтбаттена Чарльз родился в ноябре 1948 года. Дочь пары, принцесса Анна появилась на свет в августе 1950-го. А младшие сыновья супругов Эндрю (февраль 1960-го) и Эдвард (март 1964-го) родились, когда их мать уже была королевой. Элизабет взошла на престол в начале 1952 года после кончины отца, корола Георга VI, и правит до сих пор.
Все семейные фото Елизаветы II и принца Филиппа с детьми наполнены счастьем и любовью, хотя, как и в любой семье, у монарших супругов были кризисы в личных отношениях.
Меган Маркл
Дети: Арчи, ожидает рождение дочери
Фото: I-Images/ Global Look press
Принц Гарри женился на разведенной американке Меган Маркл в мае 2018 года. Их первенец — сын Арчи — родился через года, в мае 2019-го. Через несколько дней Герцог и Герцогиня Сассекские представили малыша публике. И сразу на Меган (не в первый раз) обрушилась критика: то платье на ней не такое, то она недостаточно стройная через несколько дней после родов (здесь ее, как и во многих других случаях, сравнивали с Кейт). Меган Маркл болезненно переживала критику, муж поддерживал жену как мог. Но на всех фото с малышом герцогиня выглядит настоящей красавицей.
Принцесса Маргарет
Дети: Дэвид, Сара
Фото: Getty Images
Принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы II, вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса в мае 1960 года. До этого у нее был многолетний роман с «простолюдином» Питером Таундсендом, но оказалась не готова ради него отказаться от королевских привилегий.
Первенец принцессы Маргарет Дэвид родился в ноябре 1961 года, а дочь Маргарет и Энтони Сара появилась на свет в мае 1964-го.
Фото и видео: Instagram, Stephen Lock, I-Images/ Global Look press, East News, Getty Images
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