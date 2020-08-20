От блондинки до брюнетки: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала, как с годами менялся ее образ в кино
Фото: www.instagram.com/giovannaantonelli/
Джованна Антонелли опубликовала в Instagram видео, в которых показала, какой юной была, когда начинала карьеру в кино, и как менялся ее образ от роли к роли. Шатенка в повседневной жизни Антонелли шла на эксперименты с внешностью, когда того требовал сценарий. Она показала себя и жгучей брюнеткой с длинными волосами, и блондинкой с короткой стрижкой.
«У меня много красивых видео и фото. Жаль, что не могу показать их все. Я отдаю дань моей профессии. Она питает меня. И спасибо всем вам за любовь, я вас тоже люблю», — написала Джованна в Instagram.
«Мы тебя любим и восхищаемся», «Любимая красавица», «Самая красивая. Обожаем», «Джованна, ты всегда такая настоящая», — откликнулись в комментариях ее поклонники.
Джованна Антонелли снялась в 36 фильмах и еще в трех выступила в роли продюсера. Мировую популярность актрисе принесла роль Жади в сериале «Клон».
Фото: Instagram Джованны Антонелли
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