От блондинки до брюнетки: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала, как с годами менялся ее образ в кино

«У меня много красивых видео и фото. Жаль, что не могу показать их все. Я отдаю дань моей профессии. Она питает меня. И спасибо всем вам за любовь, я вас тоже люблю», — написала Джованна в Instagram.

«Мы тебя любим и восхищаемся», «Любимая красавица», «Самая красивая. Обожаем», «Джованна, ты всегда такая настоящая», — откликнулись в комментариях ее поклонники.

Джованна Антонелли снялась в 36 фильмах и еще в трех выступила в роли продюсера. Мировую популярность актрисе принесла роль Жади в сериале «Клон».