От Анджелины Джоли до Кейт Хадсон: 10 знаменитостей с известными родителями
Джоэли Ричардсон и Ванесса Редгрейв
Звезда фильмов «Части тела», «Девушка с татуировкой дракона», «Патриот» и других картин Джоэли Ричардсон родилась в семье легендарной британской актрисы Ванессы Редгрейв и ее первого супруга, режиссера Тони Ричардсона. У Ванессы была еще одна дочь — Наташа Ричардсон (жена Лиама Нисона). Она трагически погибла в 2009 году на горнолыжном курорте, ударившись головой без шлема.
В конце жизни Тони Ричардсон признался в бисексуальности. На каминг-аут его сподвигло то, что он заразился СПИДом, от его осложнений он и скончался в 1991 году.
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Фото: FilmStills.net/ Global Look press
Анджелина Джоли и Джон Войт
Одна из самых красивых актрис Голливуда родилась в семье обладателя «Оскара» Джона Войта и его супруги, актрисы Маршелин Бертран. Сниматься Энджи начала рано. Когда ее карьера пошла в гору, она взяла свое второе имя Джоли в качестве псевдонима.
Майя Хоук и Ума Турман
Ума Турман — мать троих детей. В браке с актером Итоном Хоуком она родила дочь Майю, которая также стала популярной артисткой, и сына Левона.
Примечательно, что и сама Ума появилась не у совсем простых родителей. Ее мать 1 известнейшая в свое время манекенщица Нена фон Шлебрюгге.
Фото: Getty Images
Кейт Хадсон и Голди Хоун
Обладательница «Золотого глобуса» Кейт Хадсон снялась в 44 фильмах. Самые известные из них: «Ключ от всех дверей», «Маршалл», «Четыре пера». Матерью Кейт является знаменитая Голди Хоун, отчимом — Курт Рассел.
Фото: AdMedia/ Global Look press
Маргарет Куолли и Энди МакДауэлл
26-летняя Маргарет Куолли проснулась мировой знаменитостью после съемок в фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Америке». На ее счету работы и в других известных фильмах: «Оставленные», «Исчезновение Сидни Холла», «Славные парни» и другие.
А матерью актрисы является Энди МакДауэлл.
Фото: Frederick Injimbert/ Global Look press
Зои Кравиц и Лиза Боне
Модель и актриса Зои Кравич родилась 32 года назад в семье, полной знаменитостей. Ее мать — актриса Лиза Боне, отчим — звезда «Аквамена» Джейсон Момоа, отец — актер и певец Лени Кравиц, а бабушка по отцовской линии — актриса Рокси Рокер. И как, появившись на свет у таких родителей, не стать знаменитостью?
Фото: www.instagram.com/zoeisabellakravitz
Лили-Роуз Депп и Ванесса Паради
Американская актриса и модель Лили-Роуз Депп родилась у некогда одной из самых красивых пар Голливуда — Джонни Деппа и Ванессы Паради. Их отношения длились 16 лет. Кроме Лили-Роуз у бывших возлюбленных (официально мужем и женой они так и не стали) есть еще и сын Джон Кристофер.
Фото: Panoramic/ Global Look press
Энрике и Хулио Иглесиасы
У знаменитого испанского певца Хулио Иглесиаса 8 детей от разных женщин. Причем, в последний раз отцом он стал в 63 года. Самым знаменитым отпрыском артиста является сын Энрике. Он официально признан самым популярным испаноязычным певцом в мире.
Фото: www.instagram.com/julioiglesias
Николь и Лайонел Ричи
Актриса, певица, продюсер, певица, модель и звезда реалити-шоу Николь Ричи является приемной дочерью легендарного певца Лайонела Ричи. Когда девочке было всего три года, биологические родители отказались от нее, отвезли к своему старому знакомому и оставили ему на воспитание, так посчитали, что он сможет дать ребенку многое. В итоге так и вышло — Николь росла в известной, обеспеченной семье и стала знаменитостью.
Фото: F. Sadou/ Global Look press
Билли Лурд и Кэрри Фишер
Актриса Билли Лурд («Американская история ужасов», «Звездные войны: Пробуждение силы», «Королевы крика») с молоком матери впитала страсть к искусству. Билли — дочь звезды «Звездных войн» Кэрри Фишер (принцесса Лея) и внучка знаменитой актрисы Дебби Рейнольдс.
Фото: Byron Purvis/ Global Look press
А какие звездные семейства ваши любимые? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram, Supplied by FilmStills.net, AdMedia, Dave Starbuck, Frederick Injimbert, Lisa O'Connor, Panoramic, Armando Gallo, Regina Wagner, Byron Purvis, Roger Karnbad/ Michelson, John Barrett/ Global Look press, Getty Images, East News
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