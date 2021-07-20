От Анджелины Джоли до Кейт Хадсон: 10 знаменитостей с известными родителями

Джоэли Ричардсон и Ванесса Редгрейв

Звезда фильмов «Части тела», «Девушка с татуировкой дракона», «Патриот» и других картин Джоэли Ричардсон родилась в семье легендарной британской актрисы Ванессы Редгрейв и ее первого супруга, режиссера Тони Ричардсона. У Ванессы была еще одна дочь — Наташа Ричардсон (жена Лиама Нисона). Она трагически погибла в 2009 году на горнолыжном курорте, ударившись головой без шлема.

В конце жизни Тони Ричардсон признался в бисексуальности. На каминг-аут его сподвигло то, что он заразился СПИДом, от его осложнений он и скончался в 1991 году.