От 3 до 19 млн фунтов стерлингов: стали известны гонорары актеров в «Игре престолов»

Как уточнили создатели, многие артисты смогли сколотить миллионы на сериале, не только играя в нем, но и инвестируя, заключая сделки с брендами. Несмотря на то, что Шон Бин, сыгравший Эдварда Старка, появился только в одном сезоне, он лидирует по заработку в картине. Звезде заплатили 19,6 миллиона фунтов стерлингов.

Николай Костер-Вальдау в роли Джейме Ланнистера занимает второе место в списке с чистым капиталом в 11,6 миллиона фунтов стерлингов. Датский актер появлялся во всех восьми сезонах шоу и к концу зарабатывал по 1,1 миллиона долларов за серию.

У Джейсона Момоа, сыгравшего мужа Дейенерис Кхала Дрого в первом сезоне, зарплата составила 10,2 миллиона фунтов стерлингов. Питер Динклэйдж сыграл Тириона Ланнистера и скопил 10,9 миллиона фунтов стерлингов.

Эмилия Кларк, воплотившаяся на экранах образ Дейенерис Таргариен, сумела заработать состояние в 9,4 миллиона фунтов стерлингов. Ей принадлежат две компании: Scenic Root Ltd и Magical Thinking Pictures Ltd.