От 3 до 19 млн фунтов стерлингов: стали известны гонорары актеров в «Игре престолов»
Фото: Instagram/@gameofthrones
Как уточнили создатели, многие артисты смогли сколотить миллионы на сериале, не только играя в нем, но и инвестируя, заключая сделки с брендами. Несмотря на то, что Шон Бин, сыгравший Эдварда Старка, появился только в одном сезоне, он лидирует по заработку в картине. Звезде заплатили 19,6 миллиона фунтов стерлингов.
Николай Костер-Вальдау в роли Джейме Ланнистера занимает второе место в списке с чистым капиталом в 11,6 миллиона фунтов стерлингов. Датский актер появлялся во всех восьми сезонах шоу и к концу зарабатывал по 1,1 миллиона долларов за серию.
У Джейсона Момоа, сыгравшего мужа Дейенерис Кхала Дрого в первом сезоне, зарплата составила 10,2 миллиона фунтов стерлингов. Питер Динклэйдж сыграл Тириона Ланнистера и скопил 10,9 миллиона фунтов стерлингов.
Эмилия Кларк, воплотившаяся на экранах образ Дейенерис Таргариен, сумела заработать состояние в 9,4 миллиона фунтов стерлингов. Ей принадлежат две компании: Scenic Root Ltd и Magical Thinking Pictures Ltd.
Гвендолин Кристи, сыгравшая Бриенну Тарт, получила 3,8 миллиона фунтов стерлингов. Ее компания Christie Ventures Ltd зафиксировала чистые активы в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов в 2020 году. Мэйси Уильямс, воплотившая Арью Старк на малом экране, сколотила капитал в размере 4,4 миллиона фунтов стерлингов, который включает ее работу на съемочной площадке, инвестиции в приложение для социальных сетей Daisie и развлекательную компанию Wobbly Carrot.
Состояние Натали Дормер, исполнившей роль Маргери Тирелл, стало 4,4 миллиона фунтов стерлингов. Софи Тернер (Санса Старк) заработала 5,8 миллиона фунтов стерлингов, ее компания Sophie Bee Enterprises заявила в 2019 году об основных активах в размере 3,7 миллиона фунтов стерлингов. Софи платили более 100 тысяч фунтов стерлингов за серию в последнем сезоне. Актриса является директором трех компаний: Dog Rose Productions Ltd, Pangur Ltd и 42 Montague Road Management.
Коллега по фильму Альфи Аллен, изображавший Теона Грейджоя, также заработал 5,8 миллиона фунтов стерлингов. Он является директором Kubi Kid Productions Ltd.
Состояние Лены Хиди, сыгравшей зловещую Серсею Ланнистер, составляет 6,5 миллиона фунтов стерлингов. К концу шоу актриса зарабатывала более 900 тысяч фунтов стерлингов за серию, она открыла собственную продюсерскую компанию Peephole Productions.
Прибыль Кита Харингтона вышла в размере 8,7 миллиона фунтов стерлингов. За последние два сезона «Игры престолов» он зарабатывал 360 тысяч фунтов стерлингов за эпизод в роли Джона Сноу. Компания актера Kit Harington Ltd отчиталась о чистых активах в размере 3,1 миллиона фунтов стерлингов в 2020 году.
Фото: Instagram/@gameofthrones
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