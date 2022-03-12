От 100 тыс до 2 млн за пост: сколько российские звезды зарабатывали в Instagram

Практически у каждого в стране есть аккаунт в Instagram. Звездные персоны используют социальную сеть не только для общения с подписчиками и демонстрации своей личной жизни, но и как источник дохода.

Рекламные контракты у некоторых артистов стоят около миллиона рублей. Звезды публикуют информацию о различных товарах и услугах на своих личных страницах за определенную сумму.

Например, бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина брала за один рекламный пост на своей странице минимум 800 тысяч рублей. Учитывая, что таких публикаций могло быть несколько в неделю, за месяц у ведущей выходила очень приличная сумма.

Звезда телеканала НТВ и ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева «продавала» место на своей страничке за полмиллиона рублей. А ее бывший возлюбленный Сергей Лазарев брал за рекламу товаров в Instagram всего 350 тысяч рублей.

Самым дорогим артистом для рекламодателей был рэпер Моргенштерн, который сотрудничал только с самыми крупными и дорогими брендами, публикуя рекламу за 2 миллиона рублей за пост.

Тогда как самым «доступным» оказался ведущий Дмитрий Дибров, зарабатывая на Instagram всего 100 тысяч рублей за одну рекламную интеграцию, сообщает Teleprogramma.

Помимо рекламы за деньги, некоторые артисты и блогеры положительно относятся к бартеру. Таким образом звезда может воспользоваться услугой или получить какую-либо вещь бесплатно, лишь за публикацию в Instagram.