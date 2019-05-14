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Острый лиф, веревки и цепи: Мадонна показала наряд от Готье, в котором выступит на «Евровидении»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мадонна

Фото: Instagram
Организаторы долгое время не были уверены, что звезда все же прилетит на репетиции.

В Израиле проходит 64-й конкурс песни «Евровидение». 14 мая состоялся первый полуфинал, 16 мая пройдет состязание второй половины сильнейших участников.

Несколько лет назад на «Евровидении» завели традицию: с победителем на сцену выходит звезда мирового уровня. Так, в 2016 году на конкурс приехал Джастин Тимберлейк. В 2019-м хедлайнером стенет Мадонна. За выступление она запросила миллион долларов, а гонорар ей заплатит известный израильский бизнесмен Силвен Адамс, сообщает западная пресса. Кстати, в Израиль Мадонна прилетела из Лондона на его частном самолете.

Долгое время участие звезды мирового масштаба было под вопросом – ее появления ждали несколько дней. И вот Мадонна в Израиле. Она сразу же приступила к репетициям в закрытом павильоне, куда запрещен доступ посторонним. Однако фотографии и видео все же появились в интернете. Их опубликовали на официальной странице певицы в Instagram. На немногочисленных кадрах можно было разглядеть детали ее сценического костюма, но весь образ не складывался.

И вот Мадонна «засветила» наряд, созданием которого занимался кутюрье Жан-Поль Готье, который одевает звезду уже много лет. В 1990 году он готовил сценические наряды звезды для тура Blond Ambition. Одним из костюмов стал знаменитый конусовидный золотисто-розовый бюстгальтер.

Мадонна, 1990 год

Фото: Getty Images

В образе Мадонны для «Евровидения» угадывается рука мастера: тот же «острый» лиф, грубые детали наряда и металлические элементы на нем.

Планируется, что в этом году конкурс станет одним из самых зрелищных и соберет максимальную аудиторию у телеэкранов именно благодаря Мадонне, появление которой анонсировали заблаговременно.

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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