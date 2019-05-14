Острый лиф, веревки и цепи: Мадонна показала наряд от Готье, в котором выступит на «Евровидении»

Долгое время участие звезды мирового масштаба было под вопросом – ее появления ждали несколько дней. И вот Мадонна в Израиле. Она сразу же приступила к репетициям в закрытом павильоне, куда запрещен доступ посторонним. Однако фотографии и видео все же появились в интернете. Их опубликовали на официальной странице певицы в Instagram. На немногочисленных кадрах можно было разглядеть детали ее сценического костюма, но весь образ не складывался.