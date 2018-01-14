Осторожно, будет жарко! Алена Водонаева снялась для обложки журнала абсолютно голой
35-летняя телеведущая Алена Водонаева отправилась со своим супругом Алексеем Комовым (он же диджей Косинус) на Бали, откуда с завидной регулярностью делится свежими кадрами, во всей красе демонстрирующими ее аппетитные формы. Вот Алена в ярко-розовой мини-юбке и короткой майке, под которую она нарочито не надела белье, а вот в черном полупрозрачном пеньюаре, под которым также нет ничего. Автором провокационных снимков, граничащих с эротикой, является новоиспеченный супруг Водонаевой.
Сегодня модель опубликовала серию снимков в оранжевом купальнике, в подписи под которой проанонсировала свежий выпуск мужского журнала MAXIM: «Кстати, Россия! У меня там вышла новая обложка журнала Maxim ❤️ Уже третья по счёту 👌 Пока я тут на пляже в купальнике, можете посмотреть без 😜 #ДевушкаФевраля #2018»
«Спасатель Малибу😍👍🎉», «Сочная, как манго🍑», «Шикарная», «Очень красивая и сексуальная😍», «Воооу, фигура обалденная🔥», «Вау!!!! просто ооогонь😍ноги отдельный восторг🤤», — не скрывают восторг подписчики.
Анонс нового номера журнала MAXIM уже появился в Сети. Поклонники Водонаевой уверены, что внутри журнала будут не менее горячие снимки.
Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов сыграли свадьбу 11 сентября 2017 года. Церемония бракосочетания прошла в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Молодожены выбрали строгий готический стиль, в котором были выдержаны не только их наряды, но и свадебная фотосессия.