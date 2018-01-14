Об участии в жаркой фотосессии модель сообщила в Instagram, опубликовав не менее горячие кадры с балийского пляжа.

35-летняя телеведущая Алена Водонаева отправилась со своим супругом Алексеем Комовым (он же диджей Косинус) на Бали, откуда с завидной регулярностью делится свежими кадрами, во всей красе демонстрирующими ее аппетитные формы. Вот Алена в ярко-розовой мини-юбке и короткой майке, под которую она нарочито не надела белье, а вот в черном полупрозрачном пеньюаре, под которым также нет ничего. Автором провокационных снимков, граничащих с эротикой, является новоиспеченный супруг Водонаевой.

Сегодня модель опубликовала серию снимков в оранжевом купальнике, в подписи под которой проанонсировала свежий выпуск мужского журнала MAXIM: «Кстати, Россия! У меня там вышла новая обложка журнала Maxim ❤️ Уже третья по счёту 👌 Пока я тут на пляже в купальнике, можете посмотреть без 😜 #ДевушкаФевраля #2018»